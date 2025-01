Oficina gratuita homenageia Chico da Silva na Pinacoteca

Foto: Marília Camelo/Divulgação Pinacotece realiza ofícina de Fuxico gratuita inspirada em obras de Chico da Silva

A Pinacoteca do Ceará realiza nesta quinta-feira, 30, a 3° edição da “Visita temática”. Desta vez, a programação que é realizada semanlmente introduz as obras do artista acreano radicado no Ceará, Chico da Silva.

Além da visita explicativa pelo acervo do artista presente no equipamento, os participantes também irão compor o “Ateliê: Fuxico no Chico”, que acontece a partir das 16 horas.

Baseadas nas obras do brasileiro de origem indígena pioneiro na arte mundial, a oficina trabalha produções dos inscritos através do fuxico, técnica de artesanato que usa restos e retalhos de tecido para fazer ou decorar.

Segundo Simone Barreto, coordenadora de arte e educação da Pinacoteca, a iniciativa tem o objetivo principal de narrar símbolos da cultura cearense de maneira interativa.

“A ideia é que a gente traga essa ideia mesmo de roda de costura, de roda de conversa para dentro da exposição para falarmos tanto do Chico como também da nossa técnica e cultura do fuxico”, destaca a artista visual.



Durante a atividade, os participantes poderão aprender e confeccionar suas próprias peças com a técnica artesanal enquanto compartilham histórias e saberes relacionados ao artista.

“É a visita temática, ela é uma espécie de percurso que a gente faz dentro da exposição, a partir de um tema que a gente pesquisa, a equipe educativa e escolhe algumas obras dentro da exposição e faz essa visita temática", explica a Simone.

Pinacoteca do Ceará promove ações em homenagem a artistas do Ceará

O evento mediado por Beatriz Gurgel é gratuito e disponibiliza 20 vagas. Para realizar a inscrição, a coordenação da Pinacoteca aconselha chegar na recepção cerca de 15 minutos antes do início da oficina.

A coordenadora de artes também ressalta que semanalmente são escolhidas personalidades cearenses para serem estudados nessas visitas.

"É uma visita temática bem especial para a gente, porque vamos estar dentro da exposição e nos inspirando nesse trabalho. Olhando para essas obras e trazendo também essa ideia do artista, do Chico da Silva, quase como esse vizinho daqui da Pinacoteca”, destaca.

Dentre as exposições do equipamento está “Chico da Silva e a Escola do Pirambu” que contempla cerca de 148 obras, considerada a maior realizada sobre o pintor e seu legado.

Concebida originalmente pela Pinacoteca de São Paulo, a exposição no Ceará tem conta com curadoria de Thierry Freitas e de Flávia Muluc.



Visita Temática + ateliê: Fuxico no Chico"