Músico cearense realiza shows e oficinas no interior do Estado

Foto: Alda Pessoa/Divulgação Músico cearense Pedro Frota apresenta show "No Ceará se tem disso sim"

O músico Pedro Frota embarca para o interior cearense nesta semana para uma série de apresentações especiais. Com início nesta quarta-feira, 12, no município de Horizonte, localizado a 42,8 km de Fortaleza.

Contribuindo com a democratização do acesso à arte e cultura, o cantor e compositor também leva apresentação “No Ceará se tem disso sim”, show originado em 2021, para as cidades de Guaiúba e Maranguape, nos dias 13 e 14, respectivamente.

No projeto, Pedro resgata suas raízes nordestinas e traz no repertório canções de sua própria autoria e novos arranjos para clássicos da música regional. Todas as três apresentações são gratuitas e haverá tradução simultânea em Libras.

Além dos shows musicais, o artista também realiza oficinas sobre processo criativo, construção e produção musical, além de promover uma troca de experiências junto aos participantes. As masterclasses ocorrem no período da tarde nas mesmas datas e locais das apresentações.

Abordando a temática “A voz na composição e na produção de espetáculos”, as oficinas possuem vagas limitadas e podem participar pessoas a partir de 15 anos de idade, com ou sem experiência prévia.

Masterclass “A voz na composição e na produção de espetáculos” com Pedro Frota

Vagas: 30



Mais informações: Instagram @pedrofrotamusica

Horizonte

Quando: quarta-feira, 12, das 15 horas às 16 horas



quarta-feira, 12, das 15 horas às 16 horas Onde: Teatro Negro Cardoso - Centro Cultural Tasso Jereissati (rua Baturité, 776 - Centro)

Guaiúba

Quando: quinta-feira, 13, das 15 horas às 16 horas



quinta-feira, 13, das 15 horas às 16 horas Onde: Centro de Educação, Arte e Cultura (rua Rodolfo Teófilo, CE-060 - Pinheiro)

Maranguape

Quando: sexta-feira, 14, das 15 horas às 16 horas



sexta-feira, 14, das 15 horas às 16 horas Onde: Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura (rua Major Agostinho, 29 - Preguiça)

Show “No Ceará se tem disso sim”

Acessível em Libras



Gratuito

Horizonte

Quando: quarta-feira, 12, a partir das 19 horas



quarta-feira, 12, a partir das 19 horas Onde: Teatro Negro Cardoso - Centro Cultural Tasso Jereissati (rua Baturité, 776 - Centro)

Guaiúba

Quando: quinta-feira, 13, a partir das 19 horas



quinta-feira, 13, a partir das 19 horas Onde: Centro de Educação, Arte e Cultura (rua Rodolfo Teófilo, CE-060 - Pinheiro)

Maranguape