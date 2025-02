CCBNB realiza conversa gratuita sobre o pensamento de Nietzsche

Foto: DOMINÍO PÚBLICO Filósofo Nietzsche é tema de evento no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) será palco para o evento "Conversas Filosóficas: Nietzsche no Antropoceno".

Nesta quinta-feira, 20, a partir das 14 horas, o equipamento cultural receberá os pesquisadores Gustavo Costa, Mariana Lins, Ruy de Carvalho e Thiago Mota para debater e analisar a obra do filósofo prussiano Nietzsche.

Na ocasião, serão explorados a vida e a obra do autor, as potencialidades de seu pensamento e as aplicações de seus estudos no período nomeado por filósofos, antropólogos e ambientalistas como antropoceno.

O evento, que acontece no Miniauditório localizado no 2º andar do equipamento, é gratuito, e a ocupação das vagas será feita por ordem de chegada.

Conceito de Antropoceno

Existente há mais de dez anos, o Conversas Filosóficas é um evento mensal organizado pelo CCBNB, que visa aprofundar e aproximar debates filosóficos de forma acessível para o público.

Esta edição, organizada pelo professor Gustavo Costa, reúne professores vinculados ao Curso de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

De acordo com o pesquisador, o que une os participantes do evento é o entendimento de que o pensamento de Nietzsche oferece ferramentas importantes para pensar e criticar o período de esgotamento causado pela intervenção humana na biosfera.

Popularizado em 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen, o conceito de antropoceno — do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo — tem sido utilizado para designar uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na Terra.

“A época de Nietzsche ainda não era a época do antropoceno, quando o esgotamento da natureza não era um tema sequer de preocupação. Mas a filosofia vai e volta, ela é confrontada com problemas da atualidade. Então, quando temos essa oportunidade de trazer o pensamento filosófico para pensar questões contemporâneas, ele pode oferecer uma grande contribuição”, pontua o professor.

A filosofia como elo social

Ao longo da tarde de quinta-feira, haverá mesas conduzidas por um eixo temático, com sessões individuais de cada professor e duração aproximada de uma hora.

Sob o comando da mesa “Nietzsche e o advento do niilismo”, a pesquisadora Mariana Lins busca entender o que a disseminação do conceito de niilismo significaria para Nietzsche.

Mariana ressalta, ainda, a importância de ações como estas para aproximar o pensamento filosófico, que por vezes parece distanciado e complexo, para o campo do terreno e do compreensível.

“Acredito que o papel dos acadêmicos, especialmente em tempos de crise como o nosso, é tornar acessíveis os conteúdos de suas pesquisas para o grande público. E por acessibilidade, refiro-me à adaptação da linguagem, sem que isso implique a perda da profundidade do que se comunica”, ressalta Mariana, que é mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Conversas Filosóficas: Nietzsche no Antropoceno

Quando: quinta-feira, 20, a partir das 14 horas

quinta-feira, 20, a partir das 14 horas Onde: Miniauditório (2º andar) do Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Miniauditório (2º andar) do Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

