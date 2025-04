Bienal do Livro: confira a programação completa da Casa Vida&Arte

Foto: AURÉLIO ALVES Dhiovana Kecia, a Dhiow, quadrinista do Vida&Arte que assina a tirinha "Coisinhas"

Nesta sexta-feira, 4, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará abre no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, para uma edição que terá como foco as mulheres no universo da Literatura.

Com atividades nos 10 dias de programação, o evento terá inúmeros espaços com ações gratuitas para o público acompanhar as possibilidades que o mundo literário pode proporcionar.

Confira | Bienal do Livro do Ceará 2025 anuncia autores participantes

Entre estandes e áreas de troca de conhecimentos, a Bienal vai ter também a Casa Vida&Arte - que abraça as ações celebrativas aos 40 anos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), os lançamentos e os livros das Edições Demócrito Rocha (EDR) e uma programação do Vida&Arte, caderno de cultura do O POVO, e do O POVO.

abrir (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Célia Gurgel, autora do livro "Tempo menina", lançado na Bienal do Livro

No espaço que homenageia Rachel de Queiroz, Albanisa Sarasate, Adísia Sá, Ana Miranda, Regina Ribeiro e Ana Márcia Diógenes, serão realizadas entrevistas, lançamentos, bate-papo e sessões de autógrafos.

Ainda neste sábado, 5, às 16 horas, acontece uma roda de conversa sobre a mulher no mercado dos quadrinhos.

Com mediação do jornalista e editor do Vida&Arte Marcos Sampaio, o encontro conta com a participação de três quadrinistas do O POVO: Pâmela de Castro (Metatirinhas), Dhiow (Coisinhas) e Rebeca Jessica (Zootirinhas), além de Emylle Torres, atleta paralímpica que inspirou a tirinha "Emylle Sobre Rodas", de Milene Correia.



abrir (Foto: Samuel Setubal)Marcos Sampaio, editor e crítico de música do Vida&Arte

Programação da Casa Vida&Arte

Sábado, 5

16 horas : Roda de conversa



: Roda de conversa Mediação: Marcos Sampaio, editor de Cultura e crítico de Música do O POVO



Com as quadrinistas do Vida&Arte Dhiow, Pâmela de Castro e Rebeca Jéssica e Emylle Torres, personagem da tirinha "Emylle Sobre Rodas"

Segunda-feira, 7

18 horas: Lançamento do livro "Contos do estranhamento", de Roberto Smith. Onde: Sala 7 no Mezanino 1

Lançamento do livro "Contos do estranhamento", de Roberto Smith. Sala 7 no Mezanino 1 19 horas: Lançamento do livro "Tempo Menina", de Célia Gurgel. Onde: Sala 7 no Mezanino 1

Lançamento do livro "Tempo Menina", de Célia Gurgel. Sala 7 no Mezanino 1 19h10min : Sessão de autógrafos com Roberto Smith. Onde: Casa Vida&Arte



: Sessão de autógrafos com Roberto Smith. Casa Vida&Arte 20h10min: Sessão de autógrafos com Célia Gurgel. Onde: Casa Vida&Arte

Terça-feira, 8

15 horas : Roda de conversa



: Roda de conversa Mediação: Miguel Araujo, jornalista



Miguel Araujo, jornalista Com a escritora Fran

Quinta-feira, 10

17 horas : Roda de conversa



: Roda de conversa Mediação: Lara Montezuma, coordenadora de Cultura do O POVO



Lara Montezuma, coordenadora de Cultura do O POVO Com a escritora Bel Santos Mayer

Sexta-feira, 11

9 horas: Lançamento da Coleção Nova Terra Bárbara - 25 anos. Onde: Arena Henriqueta Galeno - Pavilhão Térreo - Oeste

Lançamento da Coleção Nova Terra Bárbara - 25 anos. Arena Henriqueta Galeno - Pavilhão Térreo - Oeste 11 horas : Sessão de autógrafos da Coleção Nova Terra Bárbara - 25 anos. Onde: Casa Vida&Arte



: Sessão de autógrafos da Coleção Nova Terra Bárbara - 25 anos. Casa Vida&Arte Com os autores Keyle Sâmara Ferreira de Souza, Carmem Débora Lopes Barbosa, Alcilene Cavalcante, Carlos Vazconcelos, Natercia Rocha, Luiza Helena de Amorim, Raymundo Netto, Rodrigo Marques e Mary Anne Medeiros Bandeira

19 horas : Roda de conversa “Ser original nos tempos do viral: como impulsionar seu alcance sem perder sua essência”



: Roda de conversa “Ser original nos tempos do viral: como impulsionar seu alcance sem perder sua essência” Com Glenna Cherice, Mirtes Rodrigues e Danielle Gadelha, jornalistas do O POVO

Sábado, 12

11 horas : Contação de histórias. Onde: Sala 1 – Mezanino 1



: Contação de histórias. Sala 1 – Mezanino 1 Com Tatiana Sátiro

11h20min: Sessão de autógrafo com Tatiana Sátiro, autora de “Meu Irmão é um repolho”. Onde: Casa Vida&Arte

14 horas : Contação de histórias. Onde: Sala 1 – Mezanino 1



: Contação de histórias. Sala 1 – Mezanino 1 Com Aline Bussons

14h20min: Sessão de autógrafo com Aline Bussons, autora do livro "Onde mora o beija-flor". Onde: Casa Vida&Arte

16 horas : Roda de conversa “Da resistência às narrações: o caminho e a luta da mulher no jornalismo esportivo”



: Roda de conversa “Da resistência às narrações: o caminho e a luta da mulher no jornalismo esportivo” Com Domitila Andrade e Iara Costa, jornalistas do O POVO

17 horas : Entrevista aberta ao público



: Entrevista aberta ao público Mediação: Eduarda Porfírio, jornalista do O POVO



Com escritora Kinaya Black

Domingo, 13

16 horas: Contação de Histórias. Onde: Sala 1 – Mezanino 1

Contação de Histórias. Sala 1 – Mezanino 1 Com Tatiana Sátiro

16h20min: Sessão de autógrafos com Tatiana Sátiro, autora de “Meu Irmão é um repolho”. Onde: Casa Vida&Arte

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará