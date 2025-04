Adriana Calcanhotto faz show gratuito no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Adriana Calcanhotto durante passagem por Fortaleza, em 2022

A cantora Adriana Calcanhotto retorna ao Ceará para um show no Complexo Turístico da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, neste sábado, 12.

Parte integrante da programação do II Encontro Sesc Herança Nativa, a apresentação voz e violão da cantora gaúcha acontece às 21 horas e é gratuita, assim como o restante do festival.

Com o tema “Saberes Ancestrais e Biodiversidade”, o Encontro Sesc promove a valorização das práticas culturais e das identidades ancestrais de diversos grupos, como indígenas, quilombolas, ciganos, sertanejos e serranos.

De 10 a 13 de abril, haverá cortejos socioculturais, vivências imersivas, shows e oficinas em Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina e São Benedito, localidades da Serra da Ibiapaba.

II Encontro Sesc Herança Nativa promove a troca de saberes na Serra da Ibiapaba

Contando com a participação de mestres, famílias, lideranças socioculturais e representantes de comunidades tradicionais de 48 municípios cearenses, o evento destaca a importância do fortalecimento das redes sociais locais e a promoção da biodiversidade.

Visando a troca de saberes, o Encontro Sesc também oferece visitas guiadas a centros históricos, como a Igreja Matriz e os casarões de Viçosa do Ceará, além de trilhas ecológicas para o Castelo de Pedra e as Cachoeiras do Pinga.

Adriana Calcanhotto em Viçosa

Quando: sábado, 12, às 21 horas

sábado, 12, às 21 horas Onde: Complexo Turístico da Igreja do Céu ( R. Pedra Lipes - Viçosa do Ceará)

Complexo Turístico da Igreja do Céu ( R. Pedra Lipes - Viçosa do Ceará) Gratuito

Mais informações: @sescce

II Encontro Sesc Herança Nativa - Circuito Viçosa do Ceará