Disco beneficente que reuniu 155 artistas brasileiros completa 40 anos

Foto: Reprodução/Youtube Disco "Nordeste Já" completa 40 anos

O ano de 1985 foi marcado por momentos históricos da música. Durante o período, artistas se reuniram para performar canções em favor de campanhas beneficentes.

A mais famosa é “We are the World”, composta por Michael Jackson e Lionel Richie, a música juntou 45 artistas estadunidenses para arrecadar fundos para o combate à fome e às doenças no continente africano.

No Brasil, aconteceu um movimento semelhante três meses depois com o disco “Nordeste Já”. A produção contou com 155 cantores de todo o País para arrecadar recursos para as vítimas das enchentes ocorridas na região após 5 anos seguidos de seca.

O projeto trazia em um compacto simples uma canção de cada lado do disco: “Cheia de mágoa” e “Seca D’água”, ambas criadas coletivamente por nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, os cearenses Ednardo, Fagner, Bethânia, Alcione e outros.

A obra, que completou 40 anos em maio, levou sete dias para ser gravada, começando no dia 9 e finalizando dia 16. O clipe chegou a ser exibido no Fantástico, na época.

“Chega de Mágoa”: Canção de luta e liberdade

“'Chega de Mágoa' não era apenas melodia — era brado, denúncia, esperança e gesto de amor coletivo. No microfone, o apelo; no estúdio, a construção de uma consciência nacional”, explica o historiador Evaldo Lima.

Segundo o especialista, o álbum surgia como um alívio, por acontecer pós ditadura militar, durante a redemocratização do País.

“A canção se tornou emblema de um tempo novo, quando artistas, sindicatos, juventudes e movimentos sociais retomavam as ruas com coragem e utopia, rompendo o silêncio imposto por anos de repressão”, pontua.

