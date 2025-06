Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 8 de junho (08/06)

Foto: Vinicius Moura/divulgação Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam show "Cumplicidades" no domingo, 8

O Parque Rio Branco sedia neste domingo, 8, o show "Cumplicidades", com Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves. A apresentação é gratuita e integra a programação do projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente", que alia arte e conscientização ambiental. Na ocasião, os artistas apresentam composições autorais e novas roupagens para clássicos de Gonzaguinha e de Caetano Veloso.

Quando : domingo, 8, às 15 horas

: domingo, 8, às 15 horas Onde : Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)

: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora) Gratuito

Mais informações: @showcumplicidades





Auê na Praça

Neste domingo, 8, a Feira Auê volta a acontecer na Praça das Flores. Além dos estandes que reúnem artesanato e gastronomia, o público contará com os shows de DJ Nego Célio, Matheus Farias e Theresa Rachel. A edição inaugura as festividades do período junino.

Quando : domingo, 8, das 16h às 22 horas

: domingo, 8, das 16h às 22 horas Onde : Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota)

: Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota) Gratuito



Mais informações: @auefeira





Pagode na praia

O Sunrise Beach Club promove o "Pagodin na Praia". A partir das 11 horas, o espaço à beira-mar recebe shows de Lukinha, Pedro Hara, Jozzú, Levizim e os DJs Leyva e Heverton, além do grupo Deixe in Off. Com entrada gratuita até às 14 horas, o evento oferece duas horas de drinks em dobro, das 14h às 16 horas.

Quando : domingo, 8, a partir das 11 horas

: domingo, 8, a partir das 11 horas Onde : Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)

: Sunrise Beach Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo) Quanto : gratuito até às 14 horas; após esse horário, a partir de R$ 30

: gratuito até às 14 horas; após esse horário, a partir de R$ 30 Mais informações: @sunrise.beachclub





Armandinho Macêdo - Trio

O Cineteatro recebe o baiano Armandinho Macêdo para uma apresentação do projeto Armandinho Macêdo Trio, acompanhado por Yacoce Simões (teclado) e Citnes Dias (percuteria). Com mais de cinco décadas de carreira, ele traz ao palco sua guitarra baiana.

Quando : domingo, 8, às 18 horas

: domingo, 8, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) Mais informações: @cineteatrosaoluiz





Favela Futurista

O Centro de Design do Ceará realiza a oficina infantil "Favela Futurística: Criando óculos sustentáveis de realidade virtual". A atividade propõe a construção de óculos de realidade virtual com materiais recicláveis. Ministrada por Carll Souza, a oficina celebra o Dia do Meio Ambiente e conta com 15 vagas, a serem ocupadas por ordem de chegada.

Quando : domingo, 8, das 10h às 13 horas

: domingo, 8, das 10h às 13 horas Onde : Kuya - Centro de Design do Ceará (Rua Sen. Jaguaribe, 323 - Moura Brasil)

: Kuya - Centro de Design do Ceará (Rua Sen. Jaguaribe, 323 - Moura Brasil) Gratuito



Mais informações: @kuyadesignceara