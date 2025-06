Marcos Lessa faz show em homenagem aos 80 anos de Gonzaguinha

Foto: Ana Raquel Santiago/Divulgação e Rudi Bodanese/Divulgação Marcos Lessa faz show em homenagem a Gonzaguinha no Teatro RioMar Fortaleza

Pouco mais de um ano após interpretar sucessos de Elis Regina, o cantor Marcos Lessa volta a levar ao palco do Teatro RioMar Fortaleza homenagem a um dos grandes nomes da música brasileira. Em 11 de julho, o cearense presta tributo a Gonzaguinha.

A apresentação ocorre a partir das 21 horas e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 50. A homenagem tem duas horas de duração e abarca os maiores sucessos do cantor e compositor carioca.

| Relembre | Há 30 anos, o Brasil perdia o cantor e compositor Gonzaguinha; conheça trajetória

Em 2025, Gonzaguinha completaria 80 anos. Sua trajetória foi marcada por grandes contribuições à música brasileira, estando por trás de faixas como “O que é o que é”, “Lindo Lago do Amor”, “Sementes do Amanhã” e “Começaria Tudo Outra Vez”.

Marcos Lessa canta Gonzaguinha: homenagem e inspirações

O show “Marcos Lessa Canta Gonzaguinha - 80 Anos de Estrada” é a realização de um sonho antigo do cearense: levar ao palco homenagem a um artista cuja “verdade poética” inspirou fortemente sua musicalidade.

A ideia para a apresentação está atrelada a outro tributo feito por Lessa ao filho de Luiz Gonzaga - dessa vez, porém, em forma de disco. Há dez anos, gravou “Estradas”, trabalho com 14 músicas de Gonzaguinha e uma lembrança aos 70 anos do carioca.

“Foi um dos trabalhos mais prazerosos que tive na carreira. Ele teve o suporte de sua família. Foi dirigido pelo seu filho, Daniel Gonzaga, teve participação também da Fernanda e da Amora cantando comigo… Através dos filhos senti bastante a presença do próprio Gonzaguinha em todo o processo. Foi muito marcante para mim”, afirma Marcos Lessa ao Vida&Arte.

Marcos Lessa canta Gonzaguinha: aniversário convida a revisitação

Assim, nos 80 anos de Gonzaguinha - que seriam completados em setembro, caso estivesse vivo - veio a “chama” para revisitar o repertório. Entre as faixas previstas para o show estão “Sementes do Amanhã”, “Começaria Tudo Outra Vez” e “Estradas”.

“É um repertório muito alinhado com o meu momento de vida, com as mensagens que ele passa de esperança, de essência do ser humano”, enfatiza Lessa. A obra de Gonzaguinha é uma das principais inspirações de sua carreira.

“Considero minha área autoral muito parecida com a temática dele. É um dos meus cantores preferidos. Acho que Gonzaguinha, de todos os compositores, é o cara que mais consegue falar das coisas do coração de forma muito autêntica - e isso tem influência muito grande no meu trabalho”, complementa. (Miguel Araujo)

Marcos Lessa Canta Gonzaguinha - 80 anos de Estrada

Quando: sexta-feira, 11 de julho, às 21 horas

sexta-feira, 11 de julho, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: site Uhuu

site Uhuu Instagram: @marcoslessa