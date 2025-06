Três filmes cearenses participam de festival de cinema em Vitória

Foto: DIVULGAÇÃO/FILME CENTRO ILUSÃO Longa cearense "Centro Ilusão" integra seleção do 32º Festival de Cinema de Vitória

Com 32ª edição marcada para ocorrer no mês de julho, o Festival de Cinema de Vitória divulgou a lista dos filmes, entre curtas e longas-metragens, que participam das Mostras Competitivas do evento realizado na capital do Espírito Santo.

Realizado desde 1993, o evento de cinema reúne produções de todo o Brasil, apresentando “olhares distintos da cultura brasileira”, como explicou Lucia Caus, diretora do 32º Festival de Cinema de Vitória, em comunicado à imprensa.

Durante o evento, que ocorre entre os dias 19 e 24 de julho, o público poderá participar de debates, oficinas, rodas de conversa e também assistir aos 90 filmes selecionados, sendo 85 curtas e cinco longa-metragens.

Na seleta categoria de longa-metragem, o filme “Centro Ilusão”, do diretor cearense Pedro Diógenes integra a 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas-Metragens.

Entre os curtas, outros dois filmes do Estado também foram selecionados no Festival de Vitória: “Fenda”, de Lis Paim, e “Raposa”, de João Fontenele e Margot Leitão.

O 32º Festival de Cinema de Vitória faz homenagem ao cantor Ney Matogrosso e à atriz capixaba Veronica Gomes.