Bece promove atividades gratuitas durante as férias em Fortaleza

Foto: Endson Lima/Divulgação Grupo Zepelim Arte para a Infância promove mediação de leitura na Bece

Durante o mês de julho, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), no bairro Moura Brasil, promove diversas ações e atividades que vão divertir as crianças durante as férias em Fortaleza.

Férias em Fortaleza: saiba onde curtir a noite de segunda

Nesta semana, a agenda cultural da Bece terá um encontro com a escritora Liduina Vidal, do Coletivo Lamparinas. O momento integra a programação do projeto “Cabaninha Literária”, e ocorre nesta quarta-feira, 9, às 15 horas.

Na sexta-feira, 11, o público é convidado para participar de leituras de livros infantis, com Rosa Cristina, às 16 horas. Já no sábado, 12, às 10 horas, o grupo Zepelim Arte para a Infância realiza uma mediação de leitura. Na mesma data, às 15 horas, o Kiko Brasil Produções apresenta o espetáculo “A Turma do Chaves Num Sonho de Criança”.

Férias em Fortaleza: peças infantis ganham adaptações em julho

A programação do equipamento é gratuita e segue até o fim do mês com oficinas artísticas, exposições, contações de histórias e espetáculos teatrais, atividades lúdicas e brincadeiras para crianças e adolescentes.

Veja programação de férias na Bece nesta semana (07/07 a 13/07):

Quarta-feira, 9

Cabaninha Literária



Com: Liduina Vidal, do Coletivo Lamparinas



Liduina Vidal, do Coletivo Lamparinas Quando: às 15 horas

Sexta-feira, 11

A Hora da História



Com: Rosa Cristina



Rosa Cristina Quando: às 16 horas

Férias em Fortaleza: confira dicas de passeios, atividades e eventos para fazer com a família

Sábado, 12

Pequenas Grandes Histórias



Com: Grupo Zepelim Arte para a Infância



Grupo Zepelim Arte para a Infância Quando: às 10 horas

Espetáculo “A Turma do Chaves Num Sonho de Criança”



Com: Grupo Kiko Brasil Produções



Grupo Kiko Brasil Produções Quando: às 15 horas

Domingo, 13

Espetáculo “A Turma do Chaves Num Sonho de Criança”



Com: Grupo Kiko Brasil Produções



Grupo Kiko Brasil Produções Quando: às 10 horas

Férias na Bece