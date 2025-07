Rubel anuncia show extra em Fortaleza

Foto: Bruna Sussekind/ Divulgação Rubel apresenta canções do novo disco, intitulado "Beleza"

O músico Rubel anunciou uma nova apresentação em Fortaleza no mês de agosto, após os ingressos para o primeiro show esgotarem. Marcado para ocorrer no dia 1º, a sessão extra será realizada às 19 horas, também no Theatro José de Alencar.

Trazendo a turnê “Beleza” para a Capital, o show do cantor será em formato acústico, no qual irá apresentar suas canções de maior sucesso e as músicas favoritas dos fãs.

Com ingressos à venda no site Sympla e na bilheteria presencial do TJA, o público pode adquirir entradas para os setores Balcão, Arquibancada, Camarote, Torrinha, Frisa e Plateia, com valores de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).

Show extra de Rubel em Fortaleza