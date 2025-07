‘Tieta’, obra de Jorge Amado, terá nova adaptação para o cinema

Foto: Gustavo Nogueira/Divulgação Suzana Pires será Tieta em novo filme baseado no livro de Jorge Amado

Uma das obras literárias de maior destaque nacionalmente, “Tieta do Agreste” (1977), irá ganhar uma nova adaptação para as telas do cinema. A próxima versão cinematográfica do romance escrito pelo baiano Jorge Amado terá a atriz Suzana Pires no papel da protagonista.

A novidade foi confirmada pelo The Hollywood Reporter nesta segunda-feira, 14, detalhando que o clássico da literatura brasileira terá direção de Joana Mariani (“Todas as Canções de Amor”, 2018, e “Meu Sangue Ferve por Você”, 2023).

“O objetivo é reimaginar Tieta através de uma lente feminina”, revelou Eliane Ferreira, fundadora da Muiraquitã Filmes, empresa brasileira responsável pela produção de “Tieta”, ao site estadunidense.

Sem previsão de lançamento, o filme será a segunda adaptação para o cinema e a terceira versão audiovisual do livro que acompanha uma jovem expulsa de Santana do Agreste por seus escândalos amorosos e retorna à cidade natal após anos, agora rica e despertando a curiosidade dos moradores.

Em 1989, “Tieta” virou novela da Globo, do diretor Paulo Ubiratan (1947-1998), com a atriz Betty Faria interpretando a personagem principal. Já em 1996, o alagoano Cacá Diegues (1940-2025) dirigiu o filme “Tieta”, que teve Sônia Braga como protagonista.