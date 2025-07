TJA passa por manutenção no teto do palco principal

Foto: AURÉLIO ALVES O Theatro José de Alencar completou 115 anos em 17 de junho

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) confirmou que o Theatro José de Alencar (TJA) passará por um processo de manutenção no teto do palco principal. A ação integra um conjunto de intervenções previstas para este ano em equipamentos culturais do Estado.

Em nota assinada pela Secult, TJA e Instituto Dragão do Mar (IDM) enviada ao O POVO, foi informado que a obra "já estava prevista e integra o cronograma de ações voltadas à preservação e à melhoria da infraestrutura de alguns equipamentos culturais do Estado".

"Em função do cronograma da obra de reforma, algumas atividades serão readequadas. A direção do Theatro já está em diálogo com os espetáculos para esse ajuste de datas", afirmou a secretaria.

Apesar das mudanças, a Secult garantiu que "diversos espaços que integram sua estrutura seguirão em pleno funcionamento, garantindo a continuidade das ações artístico-culturais e do atendimento ao público". O novo cronograma de atividades não foi divulgado.

Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) e serão custeados com recursos do Tesouro do Governo do Estado.

A intervenção incluirá a substituição do telhado metálico da cobertura do Theatro e do telhado de fibrocimento do edifício anexo.

Também está prevista a impermeabilização e novo revestimento da fachada sul, além da pintura interna e da fachada principal.

Haverá revisão das instalações elétricas, como fiação, disjuntores e quadros, manutenção de esquadrias de madeira e metal, do piso de madeira e dos revestimentos cerâmicos dos banheiros do prédio principal.