Artistas unem talentos em show beneficente em prol do músico cearense Daniel Guilherme

Foto: Reprodução/ Luiz Alves Danilo Guilherme, músico cearense, descobriu uma doença neuromuscular progressiva em meio a uma turnê com a banda Danchá

Nesta quinta-feira, 30, o artista cearense Danilo Guilherme estará no Centro Cultural Belchior, às 20 horas. Com a carreira interrompida devido a uma doença degenerativa, a presença no evento não se trata de uma performance musical de Danilo Guilherme. O show ficará por conta de outros artistas, que se apresentam com o propósito de arrecadar fundos para o tratamento contra a doença neuromuscular que alterou o rumo do músico em 2024.

Um dos nomes estabelecidos na cena musical de Fortaleza dos anos 1990, Danilo Guilherme já integrou a banda Cidadão Instigado, trabalhou com os artistas e produtores Fernando Catatau e Liminha e levou seu trabalho para a Alemanha. Durante turnê na Europa com a banda Danchá, no final de 2024, o artista recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Carreira de Danilo Guilherme



Impedido de trabalhar devido aos sintomas, Danilo Guilherme estava à frente da banda Danchá, atuando como vocalista, compositor e violonista do grupo. Fundada em 2013, a banda de música contemporânea brasileira é fruto da união entre Daniel Guilherme e o trio instrumental Chacomdegá – formado por Júlio César Pepeu, Bruno Rafael e Milton Warner –, que também marcam presença no show beneficente de hoje. O trabalho mais recente da banda é o single “Remelexo” (2021) e o único disco lançado é o homônimo “Danchá” (2018).

Durante sua trajetória, Daniel Guilherme morou em diversos locais do Brasil e, além de Cidadão Instigado, ele fez parte das bandas A Tribo e F.L.I.P.E.R. Em 2003, ele conheceu a cantora e compositora alemã Dota Kehr e iniciou-se a parceria que rendeu o álbum “Mittelinselurlaub - Perto da Estrada” (2003). O último lançamento do cearense, o “De Repente Fortaleza” (2024), também é fruto da conexão com a artista berlinense.

A vida com ELA

De acordo com Germana Guilhermme, artista e irmã de Daniel Guilherme, o músico está no estágio inicial da doença. Ainda assim, ela afirma que a condição já atingiu a musculatura. “Ele não consegue fazer essa sintonia mais fina, que é tocar um violão. Ele fala com um pouquinho mais de dificuldade, então não consegue cantar profissionalmente. Por isso que precisa da nossa ajuda, porque ele não está conseguindo trabalhar”, conta.

A ELA é causada pela degeneração de neurônios motores, que perdem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Como consequência, a doença provoca paralisia e perda graduais da força e coordenação muscular. Sem cura, a Esclerose Lateral Amiotrófica tem como sintomas a dificuldade de respirar e engolir, contrações musculares, alteração de voz e dicção, perda de peso e outros sintomas.

O tratamento para a doença pode ser feito com medicamentos capazes de desacelerar os sintomas da ELA, prolongando a vida do paciente, além de fisioterapia e outras medidas ortopédicas e de reabilitação. Desde a descoberta da doença, Daniel Guilherme tem recebido o tratamento que une medicina tradicional e terapias integrativas.

A fim de arrecadar fundos para dar continuidade ao tratamento do irmão, impossibilitado de trabalhar, Germana Guilherme lançou a campanha “Tocando em frente”. A iniciativa foi lançada online com um vídeo publicado no canal Gerando Bondades, no YouTube, reunindo depoimentos de alguns artistas e do próprio Danilo Guilherme, além do lançamento do site de doações Gerando Bondade.

Segundo informações da campanha, as doações em dinheiro servem para financiar tratamentos de reabilitação motora e respiratória, protocolos ayurvédicos e terapias integrativas, internações anuais especializadas, transporte, alimentação e equipamentos de cuidado e medicamentos não fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

No show “O Momento da Beleza”, em homenagem a Danilo Guilherme, se apresentam os artistas Lorena Nunes, Saulo Duarte, Di Ferreira, David Ávila, Dan Lecompi, Regis Damaceno, Bruno Rafael, Milton Warner, Pepeu, Ayla Lemos, Cláudio Mendes e Igor Ribeiro. O evento beneficente tem entrada gratuita e o QR Code estará disponível no local para transferências.

Show beneficente "O Momento da Beleza"

Quando: quarta-feira, 30, às 20 horas

quarta-feira, 30, às 20 horas Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Mais informações: no Instagram @123danguilherme

no Instagram @123danguilherme Acesso Gratuito





Doações

Pix: 000 132 727 56

Site: gerandobondade.com.br/danilo

Vídeo da campanha: YouTube @gerandobondade