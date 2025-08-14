Logo O POVO+
TikTok realiza concurso literário no Brasil
Concurso "Livros do Futuro" está com inscrições abertas até 30 de agosto
O concurso vai selecionar livros nacionais de romance, suspense e ficção (Foto: Samuel Setubal)
O TikTok lançou um novo concurso literário no mercado editorial. O "Livros do Futuro" celebra a produção nacional, com foco nos gêneros de fantasia, romance jovem-adulto e suspense.

Em parceria com as editoras Globo, pelo selo Alt; Record, no selo Galera; e HarperCollins, o concurso está em busca de novos talentos e irá contar com a comunidade do BookTok - grupo focado em livros que usa a plataforma do TikTok para compartilhar avaliações - para descobrir autores.

Com inscrições on-line abertas até o dia 30 deste mês, os interessados devem enviar uma sinopse da obra - sendo esta inédita e sem uso de inteligência artificial - que tenha classificação indicativa a partir de 12 anos. Podem fazer inscrição única escritores brasileiros com idade a partir de 18 anos.

As sinopses serão analisadas por uma comissão julgadora, com os resultados dos semifinalistas divulgados em 21 de setembro. Após a primeira etapa, os participantes vão passar por outras fases: votação popular no TikTok e análise dos manuscritos por júris das três editoras parceiras do "Livros do Futuro".

Com resultado oficial divulgado no dia 12 de janeiro de 2026, três finalistas vão receber R$ 10.000, publicação comercial da obra pelas editoras parceiras do concurso, além de apoio para divulgação do livro e contrato com a editora.

 

Concurso literário Livros do Futuro

Inscrições: até 30 de agosto

Regulamento, inscrições
e mais informações:

livrosdofuturo.com

