TikTok realiza concurso literário no Brasil

O TikTok lançou um novo concurso literário no mercado editorial. O "Livros do Futuro" celebra a produção nacional, com foco nos gêneros de fantasia, romance jovem-adulto e suspense.
Em parceria com as editoras Globo, pelo selo Alt; Record, no selo Galera; e HarperCollins, o concurso está em busca de novos talentos e irá contar com a comunidade do BookTok - grupo focado em livros que usa a plataforma do TikTok para compartilhar avaliações - para descobrir autores.
Com inscrições on-line abertas até o dia 30 deste mês, os interessados devem enviar uma sinopse da obra - sendo esta inédita e sem uso de inteligência artificial - que tenha classificação indicativa a partir de 12 anos. Podem fazer inscrição única escritores brasileiros com idade a partir de 18 anos.
As sinopses serão analisadas por uma comissão julgadora, com os resultados dos semifinalistas divulgados em 21 de setembro. Após a primeira etapa, os participantes vão passar por outras fases: votação popular no TikTok e análise dos manuscritos por júris das três editoras parceiras do "Livros do Futuro".
Com resultado oficial divulgado no dia 12 de janeiro de 2026, três finalistas vão receber R$ 10.000, publicação comercial da obra pelas editoras parceiras do concurso, além de apoio para divulgação do livro e contrato com a editora.
livrosdofuturo.com