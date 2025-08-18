Cinebiografia de Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Fortaleza

Foto: Divulgação Kayro Oliveira é um dos três atores que interpretam Gonzaga no filme

Nome de destaque na música nordestina, o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912-1989) tem vida e trajetória representada na cinebiografia “Luiz Gonzaga - Légua Tirana”. Dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o longa-metragem apresenta a história do Rei do Baião a partir de suas conexões com o nordeste.

Estrelado por Kayro Oliveira, Wellington Lugo e Chambinho do Acordeon no papel de Gonzaga da infância à fase adulta, o filme também traz no elenco Cláudio Ohana, Tonico Pereira, Luiz Carlos Vasconcelos, Ivanildo Gomes e o mestre da cultura popular Bule Bule.

Com estreia nacional marcada para este mês, algumas cidades vão receber sessões de pré-estreia que contarão com a participação do elenco e da produção.

Em Fortaleza, o momento especial ocorre na quarta-feira, 20, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. O evento na capital cearense terá a presença do cineasta Marcos Carvalho e dos atores Kayro Oliveira, que vive Gonzaga na infância, e Chambinho do Acordeon, que interpreta o artista na idade adulta.

Além da sessão de pré-estreia, o público poderá assistir a “Luiz Gonzaga - Légua Tirana” no Cineteatro São Luiz, nos dias 22, às 19 horas, e 23 de agosto, às 10h e às 16h30min. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria presencial e no Sympla, com valores de R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira).

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana" em Fortaleza

Pré-estreia

Quando: quarta-feira, 20, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira)

Vendas: bilheteria presencial e Sympla

Sessões

Quando: sexta-feira, 22, às 19 horas; sábado, 23, às 10 e às 16h30min

Onde: Cineteatro São Luiz

Quanto: R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira)

Vendas: bilheteria presencial e Sympla