II Prêmio Literário Demócrito Rocha: inscrições abertas para textos inéditos

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.11.2024: Premio de Literatura, palco Vida e Arte. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Visando projetar obras literárias e escritores cearenses em um cenário nacional, o Grupo de Comunicação O POVO promove o II Prêmio Literário Demócrito Rocha. Assim como no ano de estreia, o concurso busca trabalhos inéditos que valorizem a cultura cearense em seu amplo espaço.



Escritores cearenses e radicados no Ceará podem se inscrever a partir desta quarta-feira, 20, e até a segunda-feira, 15 de setembro. São um total de 30 vagas para cada modalidade: prosa de ficção, poesia e ensaio social; todas serão preenchidas por ordem de inscrição.



Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

A coordenadora de projetos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Valéria Xavier, avalia o sucesso da primeira edição do prêmio, realizada em 2024, como "extremamente exitosa" para a literatura cearense. Com a participação de autores de mais de 15 municípios, o ano anterior trouxe protagonismo para as tradições dos povos originários do Ceará.

"É uma iniciativa que pretende seguir dando visibilidade e destaque à literatura produzida no Ceará, seja por escritores naturais do Estado ou por autores que aqui residem. Esse prêmio nasce e se fortalece a partir da Fundação Demócrito Rocha, instituição sem fins lucrativos que existe há 40 anos no Ceará. Além disso, ele é também uma homenagem ao próprio Demócrito Rocha — pensador, poeta e fundador do O POVO —, uma figura muito à frente do seu tempo", contextualiza Valéria.



Clique aqui e faça a inscrição no II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Vencedor da primeira edição na categoria prosa de ficção, o escritor e professor Lúcio Flávio Gondim inscreveu a obra "Açudes", um conjunto de materiais que fez ao longo de sua formação acadêmica. "O Prêmio Literário Demócrito Rocha foi uma conquista muito importante, porque dá uma expressão material a um conjunto de textos que fazem parte da minha trajetória. Há textos, por exemplo, de quando eu era quase adolescente", diz.

"Foi também uma oportunidade de revisitar essa caminhada, fazer uma espécie de anamnese e perceber o que se mantém em comum, quais temáticas me atravessam e poder trazer isso ao mundo em forma de livro. A publicação em si me deixou muito feliz, ficou muito bonita", acrescenta.



II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Já Émerson Cardoso, vencedor da categoria poesia com "Romanceiro Juazeirense em duplas jornadas", em 2024, aponta o alcance de "novos horizontes" após a publicação de sua obra: "A Fundação Demócrito Rocha criou, com esse prêmio, um relevante espaço de valorização das tradições populares".



"A sensação que tive foi a de concretizar um sonho, porque eu pude, com esse prêmio, ter um texto de minha autoria publicado em uma editora reconhecida pela excelência do trabalho e ter visibilidade em torno da minha experiência de escrita, que iniciou em 2011, mas que ainda busca afirmar-se no desafiador campo literário de que dispomos", compartilha o autor.



Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.11.2024: Premio de Literatura, palco Vida e Arte. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Neste ano, o tema central para as inscrições é a relação da população cearense com a geografia da sua terra — sertão, serras e litoral. "Estamos falando de como essas paisagens influenciam o humor, a cultura e a própria identidade dos sujeitos que habitam essas localidades", explica Valéria.



Quem assina a curadoria da segunda edição é Mailson Furtado - escritor, vencedor do Prêmio Jabuti e colaborador do O POVO - que reconhece a cena da literatura cearense como um espaço ainda de poucas oportunidades.



"É um prêmio bastante importante, porque, para além de valorizar a literatura, busca também destacar o escritor local, o escritor cearense. Infelizmente, ainda temos poucos espaços voltados para celebrar a literatura e os autores da terra, e o Prêmio Demócrito Rocha vem justamente preencher parte dessa lacuna. Ele também propõe reflexões a partir de temáticas específicas", afirma Mailson.



O curador explica que impulsos como um concurso são parte fundamental da "engrenagem que move o setor literário", assim como eventos relacionados: "Os prêmios ajudam a potencializar obras e direcionar olhares em meio a uma avalanche de publicações. Nesse sentido, acabam por orientar também o público leitor, ajudando a dar visibilidade a autores e obras que poderiam passar despercebidos. Quanto mais prêmios tivermos, mais fortalecido e vivo fica o mercado literário e artístico. Por isso, é muito positivo ver a consolidação do Prêmio Literário Demócrito Rocha".

II Prêmio Literário Demócrito Rocha