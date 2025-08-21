Projeto promove atividades culturais gratuitas no Parque Rio Branco; veja agenda

Foto: Casa de Vovo Dede/Divulgação Rebeca Câmara e Theresa Rachel estão entre as atrações

No bairro Joaquim Távora, o Parque Rio Branco abre espaço para uma programação especial neste domingo, 24, que irá reunir toda a família. Ampliando a conexão dos moradores com a natureza, o local recebe a oitava edição do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”.

Com agenda gratuita, o evento que inicia às 15 horas dá destaque aos artistas locais com variados estilos musicais. Entre os convidados, Theresa Rachel e Rebeca Câmara apresentam o show “Compositoras Brasileiras”.

Ainda na programação, Rogério Lima sobe ao palco com o especial “80 anos de Bossa Nova”. Do Maranhão, o músico Rommel apresenta as canções do disco “Karawara”, que faz uma homenagem aos povos indígenas.

Tá Meio Musical Esse Ambiente