Animação cearense, "O Medo Tá Foda" percorre festivais ao expor vulnerabilidade e identidade

Foto: Ilustração/Carlos Junior Filme "O Medo Tá Foda"

Em um deserto apocalíptico, uma ficção científica romântica se desenvolve a partir da fuga de Revo, jovem que furta um "dindim" de Nesquik de um posto de gasolina.

Na saga, o protagonista passa por um embate mental e físico enquanto é perseguido por um drone. Tudo isso, adicionado a uma trilha sonora de forró, é a composição do filme "O Medo tá Foda", do cearense Esaú Pereira.

O desenho animado estreia neste sábado, 23, no 36º Festival Internacional de Curtas de São Paulo (Kinoforum). Além disso, já participou da Mostra Wallace, em SP; na Mostra de Tiradentes; e no Festival Ceará Voador, no qual foi eleito como Melhor Filme. A próxima parada acontece no 35º Cine Ceará, entre 20 e 26 de setembro, como parte da Mostra Olhar do Ceará.

"O mais especial é a proximidade com a vida real. Os personagens falam como a gente fala, vivem como a gente vive. Todo mundo já passou por ansiedade, medo, se questionou sobre responsabilidades. O filme acolhe o público, da forma como eu gostaria de ser acolhido", elabora Esaú.

Ele acrescenta: "Também tem o forró, que está muito presente, trazendo identidade. Mas, acima de tudo, o filme continua depois que termina. Ele provoca reflexões que ficam no espectador. Acho que é por isso que toca tanto as pessoas".

A mistura de elementos e símbolos que o curta-metragem traz visa discutir angústias comuns do ser humano. Da mesma forma, a concepção do filme partiu de uma situação pessoal da vida do cineasta: "A ideia nasceu de conversas com meu pai durante um período em que ele enfrentava problemas de saúde mental. Foi um momento difícil, como filho mais velho de uma família criada apenas pela mãe, lidar com essa presença ausente que, de repente, precisava de mim".

'O Medo Tá Foda' percorre circuito de festivais nacionais

O filme de Esaú, antes de entrar no circuito dos festivais brasileiros, representou a consolidação de uma nova jornada para o artista. Ele, que já trabalhava com o meio audiovisual, encontrou no próprio entorno o que posteriormente veio a se tornar sua paixão.

"Sou fruto das políticas públicas do Ceará. Passei por várias escolas de formação, como o Porto Iracema das Artes, o Centro Cultural Bom Jardim e a Vila das Artes. Essas instituições foram a minha grande universidade de audiovisual. Sempre fui muito curioso e experimentei de tudo: câmera, som, assistência… Isso foi me capacitando até que as pessoas foram me empurrando para a área da direção", relata.

"O Medo tá Foda" surgiu em um momento em que ele sentia a necessidade de "dar forma a suas ideias" na conclusão do Programa de Formação da Vila das Artes. Foi o primeiro filme de animação dele, já idealizado como curta-metragem. A obra foi um importante marco para a Zonzo Studio, produtora liderada por ele ao lado dos amigos Bruno Paes, Lucas Santiago e Gabriel Goersch.

Desde a concepção em 2020, a Zonzo se propõe a desenvolver projetos audiovisuais "nada convencionais", com animações em 2D e 3D para cinema, TV e publicidade. A obra de estreia da produtora foi "Então Eu Danço" (2021), que integra a antologia "Todo Mundo Já Foi pra Marte" (2022).





"O Medo Tá Foda" no 36º Kinoforum

Sábado, 23, às 16 horas

Onde: CineSesc

(R. Augusta, 2075 - Cerqueira César, São Paulo)

Gratuito

Quinta-feira, 28, às 20h15min

Onde: Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino, São Paulo)

Gratuito

Acompanhe a Studio Zonzo

Site: zonzoestudio.com.br/

Instagram: @zonzostudio