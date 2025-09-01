Musical que celebra Djavan terá sessão extra em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram Montagem é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias

Devido à grande procura, o Cineteatro São Luiz abriu uma sessão extra do espetáculo "Djavan - O Musical: Vidas pra contar". A nova apresentação será realizada no dia 12 de outubro, domingo, às 14 horas, somando-se às sessões já confirmadas.

A peça celebra a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira, Djavan, conduzindo o público em uma viagem que parte do sertão de Maceió até os palcos do país. No espetáculo, não estão apenas os sucessos que marcaram gerações, mas também passagens íntimas da vida de Djavan.

Com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias. A concepção é de Gustavo Nunes, responsável por unir em cena música, teatro e memória afetiva em um tributo emocionante ao artista.

Djavan - O Musical: Vidas pra contar

Quando: sessão extra no domingo, 12 de outubro, às 14 horas

sessão extra no domingo, 12 de outubro, às 14 horas Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: entre R$ 21 e R$ 200

entre R$ 21 e R$ 200 Ingressos: disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro

disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz



