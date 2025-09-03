Cearense é selecionado em bolsa que financia brasileiros a estudarem arte no Reino Unido

Foto: DIVULGAÇÃO/ Davi Maia Mateus Lins é selecionado para receber bolsa de estudos no Reino Unido

Entre os 34 brasileiros selecionados este ano para o programa de bolsas de mestrado Chevening, desenvolvido pelo governo britânico, um deles é o cearense Mateus Lins, 30 anos. Na próxima segunda-feira, 8, o escritor embarca para a primeira Cidade da Literatura. Eleita como tal pela Unesco em 2004, a cidade de Edimburgo fica na Escócia, Reino Unido.

Na última edição, o Chevening, criado em 1983, recebeu mais de 100 mil inscrições de mais de 160 países. De acordo com o perfil oficial do Chevening Brazil, comissão brasileira do programa, cerca de 50 brasileiros são selecionados por ano. Ao todo, mais de 2000 brasileiros já tiveram seus estudos financiados pelo programa.

Único cearense aprovado em 2025, Lins passa a fazer parte do histórico de 13 cearenses já contemplados pelo benefício - a exemplo de Lara Machado, mestra em Curadoria de Design Contemporâneo pela Kingston University London, e Beatriz Azevedo, mestra em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford.

Professor e escritor, Mateus Lins é coordenador da pós-graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor) e, agora, novo aluno de mestrado da Universidade de Edimburgo. Ele ficará na Cidade da Literatura durante um ano, dedicando-se a um curso de mestrado na área de Escrita Criativa.

Mateus Lins e a Chevening

Conduzida em língua inglesa, na primeira parte do processo seletivo do programa de bolsas de mestrado Chevening, Mateus Lins escreveu quatro redações e participou de uma entrevista com membros da embaixada britânica. Depois, ele passou pelo processo de aplicação da Universidade de Edimburgo, no qual ele redigiu duas cartas, explicando suas motivações para o mestrado e mostrando as habilidades e portfólio profissionais.

Parte da motivação de Lins é “entrar nessa atmosfera de aprender o que é feito lá em relação a eventos, a atividades conectadas à escrita, à contação de histórias”. O escritor, que já visitou a cidade, explica que “eles desenvolvem projetos de impacto social conectados à literatura. Então, o meu objetivo era aprender sobre toda essa construção que faz parte da dinâmica da cidade e trazer algo pra cá, pra Fortaleza, pro Ceará, depois que eu retornasse”.

Escritor cearense é aprovado em bolsa de estudos para o Reino Unido Crédito: Reprodução/ Davi Maia

Mateus Lins considera a experiência de mestrado em Edimburgo para além de um aprendizado sobre o processo de construção da escrita. Para o professor, a oportunidade se trata de ”usar literatura pra gerar impacto social”. E o seu interesse também se estende para a cidade de Norwich, na Inglaterra, também reconhecida pela Unesco, em 2012, como uma Cidade da Literatura.

“É uma cidade que tem um hub de escrita, que se chama Centro Nacional de Escrita. E lá eles desenvolvem não apenas cursos, mas projetos que conectam a comunidade à escrita, conectam crianças à escrita e, basicamente, a economia da cidade gira em torno da literatura. A literatura é o grande atrativo turístico pra que a cidade se desenvolva também.”, conta Mateus Lins.

Licenciado pela Unifor, o professor também tem a expectativa de que sua estada no exterior traga contribuições para o ambiente universitário. Ele pretende “pensar em maneiras de também usar o espaço da universidade como um espaço de convidar a sociedade a desenvolver projetos dentro da área da escrita.”. “Eu acho que é um sonho, de repente, contribuir pra construção de um mestrado na área de escrita criativa, que seria o primeiro do Nordeste e o segundo do Brasil.”, ambiciona.

Depois de quatro anos tentando a vaga, o autor do romance "O Reino de Mira" e do livro infantil "Pingo e Malu" conta que “é muito difícil, dentro do processo dessa bolsa da Chevening, você afirmar com certeza que vai conseguir porque tem muita gente boa que acaba ficando de fora. Mas é muito uma questão de persistência mesmo. De, às vezes, insistir e perseguir o sonho”.

No primeiro ano, ele chegou à fase de entrevistas, mas não se classificou. Na segunda tentativa, não chegou a ser selecionado para a fase de entrevistas. No terceiro ano, ele “bateu na trave”: ficou entre os classificáveis para a bolsa. Neste ano, sua quarta tentativa, ele diz que, como “estava em uma posição profissional que estava muito ligada ao meu desejo, ao meu sonho de trabalhar com literatura”, a aplicação foi “mais leve”.

O programa de bolsas Chevening abre inscrições anualmente e financia a mensalidade integral na instituição de ensino escolhida, as viagens de ida e volta e o visto britânico, além de cobrir todos os custos de vida, como moradia, alimentação e transporte. Com inscrições abertas para os bolsistas de 2026, os interessados podem fazer a aplicação até o dia 7 de outubro deste ano.

Bolsa Chevening 2026-2027