Regina Kinjo: nova voz da música cearense une vocalizações e domínio de palco

Foto: TIM Regina Kinjo lança "Sertão Oriente" nas plataformas digitais

Marina Cavalcante, Tereza Raquel, Yayá Vilas Boas, Regina Carla, Patrícia Ciríaco, Alana Alencar, Jord Guedes, Lia Veras, Raara Rodrigues e Ângela Lopes são exemplos de cantoras que trilham caminho nos palcos do Ceará com muita propriedade, altivez, galhardia e brilho artístico. Mas no universo feminino do canto contemporâneo por aqui há muito mais cantoras com semelhantes predicados.

Entre elas venho destacar Regina Kinjo. Dona de uma voz poderosa e com toques de sensualidade, Regina canta com graça, com domínio pleno de sua voz, com dicção perfeita e vocalizações bem ajustadas. Quem já viu a artista cearense se apresentando em palcos da Cidade certamente constatou que seu cantar é algo que nos chega além de sua voz cativante, pois seus gestos, seu olhar, sua interpretação das músicas que canta se somam no fazer poético de sua expressividade.

Vi Regina apresentando seu belo show "Sertão Oriente" em noite de 2024, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). No momento ela canta, performa, faz de seu corpo a ampliação das notas musicais executadas no desenvolvimento de cada canção, redimensionando um "estado de poesia" nascido no palco e que segue uma crescente mágica e contagiante dos espaços até tomar a plateia. Regina Kinjo é exuberante. Ela é soma de arte vocal com arte cênica. Canta e encanta.

Fora dos palcos, a artista cearense não deixa que o público a tire da cabeça: realiza investimento pessoal e profissional que se sabe a partir de suas redes sociais e pelo seu canal no YouTube. Sim, ela se comunica muito bem com o público, veiculando vídeos promocionais da atividade artística, anunciando lugares onde se apresentará, distribuindo clipes em que canta canções de seu repertório. Sim, eu sei que ações assim são quase imperativas, no sentido de que um artista se torne conhecido por meio de seu trabalho; mas tem artista que não faz isso.

Regina Kinjo: nova voz da música cearense



Seu perfil no Instagram está repleto de mensagens casando discurso verbal com imagético para dizer à sociedade de sua presença em nossa cena musical. Há foto com mensagem escrita para interação com seu leitor ali - seguidor já fidelizado ou recém-chegado. Há recorte de apresentação no Festival de Música da Meruoca. Há momento de apresentação em que canta no Complexo Cultural Estação das Artes, além de momentos de entrevista em rádios e outros registros, atestando ser ela detentora de espaço consistente na cena musical cearense.

Regina Kinjo está em evidência e se faz ficar em evidência. Tudo a sua volta, no que se refere a sua produção e projeção artística, é sempre bem cuidado, tudo "no capricho". Maquiagem, figurino, discurso, gestuais... tudo está sempre na linha da conquista de um público que, a meu ver, se permite seduzir alegre, satisfeito, indo aos caminhos apresentados por ela. A artista simplesmente canta - como se dissesse "vem" - e quem entra em contato com seu canto... "vai".

Foto: TIM Regina Kinjo lança "Sertão Oriente" nas plataformas digitais

Regina Kinjo e "Sertão Oriente"

Ainda não sabe? Pois o show "Sertão Oriente" de Regina Kinjo (com produção e direção musical do músico Jefferson Portela) já se expandiu de palcos em teatros e casas de show para o ambiente universalizante das plataformas musicais digitais. Excelente notícia, não é?

Pois desde maio desse 2025, em casa, no trânsito, no trabalho, ou em qualquer outro lugar permissivo à audição de boa música você poderá acessar sua plataforma de streaming musical de preferência para ouvir, na voz da esplêndida artista, "Olha" (Regina Kinjo/ Thi Bemthivi/ Vi Bemthivi), "Eu não me canso de dizer" (Jefferson Portela/ Regina Kinjo), "Mar adentro" (Regina Kinjo), "Florescer" (Regina Kinjo/ Thi Bemthivi), "De novo" (Jefferson Portela/ Regina Kinjo), "Resposta" (Regina Kinjo/ Thi Bemthivi/ Vi Bemthivi), "Dádiva" (Regina Kinjo/ Thi Bemthivi/ Vi Bemthivi).

Na plataforma de áudio e vídeo YouTube, "Sertão Oriente" também está presente, mas com um detalhe que considero relevante para quem esteja em local onde, além de ouvir, possa também ver Regina Kinjo: os três primorosos clipes. Um inspirado na canção "Olha", outro relacionado a "Eu não me canso de dizer" (nos dois Regina contracena com Iuri Cintra) e o terceiro referente à canção "Mar adentro", todos com roteiro e direção de Tim Oliveira.

"Sertão Oriente" é o trabalho musical mais recente da intérprete Regina Kinjo, no qual estabelece comunicação entre sua ascendência oriental e a descendência cearense, destacando suas marcas e influências nipo-nordestinas. Mas não só. Nas plataformas encontramos trabalhos anteriores da artista. E todos valem cada segundo de audição.

*Texto do professor e colunista do O POVO+ Chico Araujo