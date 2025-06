Cantor cearense Chico Araújo celebra trajetória na música com novo EP

Foto: FERNANDA BARROS O artista cearense Chico Araujo celebra o lançamento de "Pérolas", seu novo EP

Entre memórias, afetos e as riquezas musicais do Ceará, o cantor Chico Araújo mergulha em composições cearenses para apresentar releituras que dividem reverência e renovação. Lançado no dia 30 de maio, o EP “Pérolas” é o terceiro trabalho do artista.

Com capa produzida pelo artista plástico Euclides Themotheo e composto por 6 músicas sob novas sonoridades, a curadoria reúne as composições “É Assim o Meu Amor” de Mário Mesquita e Roberto Pinto; “Cidade” de Edmar Gonçalves e Marcos Lupi e “Sem Medo” de Edinho Vila Boas e Edil Figueredo.

A lista ainda conta com as músicas “Bússola” escrita por Davi Duarte;“ O Homem de Sorte” de autoria do compositor Italo Bruno e, por fim, a faixa “A luz do Salvador” de Márcio Catunda e Rogério Franco.

“Esses compositores cearenses são verdadeiros tesouros. Interpretá-los é uma honra e uma responsabilidade. Esse EP se chama “Pérolas” porque considero todas as músicas belíssimas, de uma composição rara com uma beleza na letra. Todas elas muito poéticas e muito bem construídas”, destaca o cantor.

Chico já é veterano na cena musical, sua paixão pela área começou por volta de 1979, ainda como estudante, quando ele participava de festivais estudantis, espaço que o permitiu criar suas primeiras composições.

Depois de ocupar os palcos, seu show foi transferido para as salas de aulas, onde passou a lecionar como professor de literatura. Foram 40 anos dedicados ao magistério, mas durante o período a música se manteve em segundo plano. Fato que não significava o fim da sua paixão, ele continuou a escrever, compor e participar de apresentações.

(Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-06-2025: Na foto, o cantor Chico Araújo, com o lançamento de seu novo EP.

“Ter passado 40 anos na sala de aula, preparou minha voz para a fala de professor, que tem um preparo diferente para o cantor. Quando é preciso cantar, as músicas têm variações de notas, você sobe e desce a voz o tempo todo. Tem horas que você alonga, outras diminui. O fato de eu ter me afastado da sala de aula e ter me incorporado à questão musical já me ajudou nesse processo”, explica.

Após a aposentadoria, Chico decidiu se dedicar totalmente à música. Primeiramente como compositor e depois como intérprete. Seu retorno foi marcado por uma produção intensa, que resultou em lançamentos dos álbuns “Caminhos” (2024), “Sonho é para Sonhar” (2025) e agora, o EP “Pérolas” (2025), em que interpreta obras de amigos compositores cearenses.

“Depois de 40 anos no magistério, a arte voltou a ser meu centro de gravidade. Cantar essas canções é como viver outras vidas, visitar paisagens que só a música pode revelar. Esse EP marca uma virada na minha trajetória, uma espécie de renascimento artístico”, comenta.

Nesta nova etapa artística, o artista relembra que as participações em trabalhos anteriores e projetos foram fundamentais. Como sua apresentação em dois shows realizados em 2007 no colégio que trabalhava e a mostra “Entre Amigos”, que era sarau no palco, com músicas e declamações de poemas.

Outra apresentação que o preparou para suas gravações, foi o show “Sertões”, idealizado pela a cantora Aparecida Silvino, em 2019, que o permitiu dividir palco com diversos nomes da música cearense.

Todas as vivências o guiou, junto com o seu parceiro musical desde de 1979, Matheus Viana, ao Árvore Music Studio. Após a pandemia de Covid-19, em 2020, eles conseguiram produzir os três trabalhos de Chico.

“Eu sinto que melhorei. Neste trabalho, se comparar com as obras anteriores, eu estou cantando muito melhor agora do que eu estava em 2024, que foi a primeira gravação. Agora me sinto mais solto, confiante e alegre. Tenho buscado perceber as necessidades que cada música exige”, destaca.

(Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-06-2025: Na foto, o cantor Chico Araújo, com o lançamento de seu novo EP.

Segundo o artista também foi de extrema importância, a participação dos compositores das músicas durante as gravações de “Pérolas”. Na ocasião ele ainda estende a honra as colaborações de Edmar Gonçalves, Edinho Vilas Boas e Titi Music.

“Foi muito rico contar com os próprios compositores durante as gravações, eles me ajudaram a entender nuances das canções, a chegar no sentimento certo. Isso deu outra dimensão à minha interpretação”, ressalta.

Apesar dos dois lançamentos desse ano, o cantor não para por aí, ele e Viana já têm um novo projeto em desenvolvimento. Intitulado provisoriamente de “Nascer do Canto”, título que faz alusão a um show que ambos fizeram no Teatro Carlos Câmara, em 1983.

“Nós já gravamos cinco músicas, ainda faltam três para a terminamos de gravar esse próximo trabalho que estamos focados. Então, é possível que talvez ainda em 2025 surja mais um, um trabalho para ir para as plataformas”, declara.

Escute EP "Pérolas"

Disponível no Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music e Youtube.



Conheça o artista

Instagram: @o_chico_araujo