Projeto cearense leva poemas para as ruas e avenidas de Fortaleza

Acordar cedo - tomar café - banhar-se - pegar o ônibus para ir ao trabalho. Ao fim da jornada, comer e dormir para repetir o mesmo ciclo no dia seguinte. Essa sequência de ações costuma compor a rotina do brasileiro, sem tempo, na maioria das vezes, para atividades de lazer voltadas à literatura, por exemplo.

Com intuito de oferecer um respiro no dia a dia corrido de quem vai e vem em Fortaleza, surgiu o projeto "Poesia em Cartaz". Idealizado pelo publicitário e escritor Paulo Fraga-Queiroz. "Torço para que seja um presente para a cidade de Fortaleza e por extensão para a Literatura Brasileira. Daí nasce a 'Poesia em Cartaz'", afirma o letrista.

Ao todo são 80 autores participantes. Todos foram convidados por Paulo, seguindo alguns critérios como poetas nascidos, radicados ou com ampla vivência no Ceará, diversidade de gerações, estilos e trajetórias. Alan Mendonça, Alexandre Barbalho, Cliff Villar, Kelsen Bravos, Luciana Targino, Mailson Furtado, Mona Gadelha e Nazaré Fraga, foram os nomes convocados a compor a curadoria do projeto.

Mailson Furtado também é um dos poetas integrantes da iniciativa. O artista participa com um texto escrito em seu livro "Esquinas", publicado em 2023. "Acabou por calhar dentro desse projeto. Poemas um pouco mais curtos que consigam transmitir uma mensagem de forma um pouco mais rápida", explica o cearense.



Convidado por Paulo Fraga para participar da iniciativa e aceitando prontamente, o escritor Adriano Espínola decidiu resgatar versos já existentes O escolhido foi o poema "Maramar" presente em seu livro "Praia Provisória", de 2006. "Espero que os versos, agora 'em cartaz', sejam dignos da atenção e memória dos transeuntes", deseja Adriano.

Para ele, o maior desafio foi escolher o poema a ser direcionado para a iniciativa. "O resto foi só alegria", afirma. Um dos principais fatores que o fez entrar para o "Poesia em Cartaz" foi a localização da ação. "Achei ótima a ideia, também por acontecer em Fortaleza, minha cidade. Não tenho notícia de outra cidade que tenha feito algo semelhante", pontua.



Já a escritora Argentina Castro decidiu escrever um poema especialmente para a iniciativa. A autora recebeu o convite de Paulo durante um evento literário que possibilitou que os dois se conhecessem presencialmente. Argentina, que também é mediadora de leitura na biblioteca comunitária Papoco de Ideias, topou de imediato.



"Afinal, como dizer não para uma proposta tão interessante que envolve muitos nomes de referência não só na literatura cearense, mas também nacional, um projeto inovador, irreverente e muito diferente do que estamos habituados a ver", destaca a escritora, que revelou possuir muitos poemas não publicados.

Pensar em versos curtos foi um processo complexo para a mediadora de leitura, que recebeu um limite de 14 palavras para redigir. "De imediato, pensei que seria mais difícil escrever textos longos pelo simples fato de não ter essa prática de dizer muito, com poucas palavras", conta Argentina, que acabou produzindo um livro no processo.



Até o momento, os poemas estão localizados em ruas e avenidas que vão desde a Messejana até Caucaia. A localização precisa está sendo divulgada no perfil do Instagram do "Poesia em Cartaz" (@poesiaemcartaz). Os posts trazem a imagem do outdoor com o poema e uma minibio do autor ou autora responsável pelos versos.



Adriano Espínola avalia que levar os versos para lugares distintos da Cidade é um modo de propagar a produção de escritores cearenses. "Torço para que, com o apoio de entidades públicas e/ou privadas, o projeto tenha continuidade, contribuindo assim para tornar mais poética a cidade de Fortaleza", destaca.

Para Argentina, o "Poesia em Cartaz" democratiza a leitura e a literatura, ainda que quem passe pelo outdoor não seja alfabetizado, incentivando outra perspectiva de experiência em relação ao formato de mídia comum a um outdoor. "O consumo que se quer promover com o 'Poesia em Cartaz', é da ordem do sensível, da subjetividade, da criatividade, do pensamento reflexivo e propositivo de novas experiências, dentro e fora de cada um de nós".

