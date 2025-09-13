Logo O POVO+
Projeto cearense leva poemas para as ruas e avenidas de Fortaleza
Projeto leva textos de autores cearenses para outdoors espalhados pela Cidade como forma de realizar uma mobilização literária
Foto: FELIPE FRAGA/DIVULGAÇÃO Texto de Anum Celeste Costa em outdoor do projeto "Poesia em cartaz"

Acordar cedo - tomar café - banhar-se - pegar o ônibus para ir ao trabalho. Ao fim da jornada, comer e dormir para repetir o mesmo ciclo no dia seguinte. Essa sequência de ações costuma compor a rotina do brasileiro, sem tempo, na maioria das vezes, para atividades de lazer voltadas à literatura, por exemplo.
Com intuito de oferecer um respiro no dia a dia corrido de quem vai e vem em Fortaleza, surgiu o projeto "Poesia em Cartaz". Idealizado pelo publicitário e escritor Paulo Fraga-Queiroz. "Torço para que seja um presente para a cidade de Fortaleza e por extensão para a Literatura Brasileira. Daí nasce a 'Poesia em Cartaz'", afirma o letrista.

Ao todo são 80 autores participantes. Todos foram convidados por Paulo, seguindo alguns critérios como poetas nascidos, radicados ou com ampla vivência no Ceará, diversidade de gerações, estilos e trajetórias. Alan Mendonça, Alexandre Barbalho, Cliff Villar, Kelsen Bravos, Luciana Targino, Mailson Furtado, Mona Gadelha e Nazaré Fraga, foram os nomes convocados a compor a curadoria do projeto.

Mailson Furtado também é um dos poetas integrantes da iniciativa. O artista participa com um texto escrito em seu livro "Esquinas", publicado em 2023. "Acabou por calhar dentro desse projeto. Poemas um pouco mais curtos que consigam transmitir uma mensagem de forma um pouco mais rápida", explica o cearense.

Convidado por Paulo Fraga para participar da iniciativa e aceitando prontamente, o escritor Adriano Espínola decidiu resgatar versos já existentes O escolhido foi o poema "Maramar" presente em seu livro "Praia Provisória", de 2006. "Espero que os versos, agora 'em cartaz', sejam dignos da atenção e memória dos transeuntes", deseja Adriano.

Poesia em Cartaz

Para ele, o maior desafio foi escolher o poema a ser direcionado para a iniciativa. "O resto foi só alegria", afirma. Um dos principais fatores que o fez entrar para o "Poesia em Cartaz" foi a localização da ação. "Achei ótima a ideia, também por acontecer em Fortaleza, minha cidade. Não tenho notícia de outra cidade que tenha feito algo semelhante", pontua.

Já a escritora Argentina Castro decidiu escrever um poema especialmente para a iniciativa. A autora recebeu o convite de Paulo durante um evento literário que possibilitou que os dois se conhecessem presencialmente. Argentina, que também é mediadora de leitura na biblioteca comunitária Papoco de Ideias, topou de imediato.

"Afinal, como dizer não para uma proposta tão interessante que envolve muitos nomes de referência não só na literatura cearense, mas também nacional, um projeto inovador, irreverente e muito diferente do que estamos habituados a ver", destaca a escritora, que revelou possuir muitos poemas não publicados.
Pensar em versos curtos foi um processo complexo para a mediadora de leitura, que recebeu um limite de 14 palavras para redigir. "De imediato, pensei que seria mais difícil escrever textos longos pelo simples fato de não ter essa prática de dizer muito, com poucas palavras", conta Argentina, que acabou produzindo um livro no processo.

Até o momento, os poemas estão localizados em ruas e avenidas que vão desde a Messejana até Caucaia. A localização precisa está sendo divulgada no perfil do Instagram do "Poesia em Cartaz" (@poesiaemcartaz). Os posts trazem a imagem do outdoor com o poema e uma minibio do autor ou autora responsável pelos versos.

Adriano Espínola avalia que levar os versos para lugares distintos da Cidade é um modo de propagar a produção de escritores cearenses. "Torço para que, com o apoio de entidades públicas e/ou privadas, o projeto tenha continuidade, contribuindo assim para tornar mais poética a cidade de Fortaleza", destaca.
Para Argentina, o "Poesia em Cartaz" democratiza a leitura e a literatura, ainda que quem passe pelo outdoor não seja alfabetizado, incentivando outra perspectiva de experiência em relação ao formato de mídia comum a um outdoor. "O consumo que se quer promover com o 'Poesia em Cartaz', é da ordem do sensível, da subjetividade, da criatividade, do pensamento reflexivo e propositivo de novas experiências, dentro e fora de cada um de nós".

Poetas participantes do projeto

  1. Abidoral Jamacaru
  2. Adriano Espínola
  3. Airton Montezuma
  4. Aíla Sampaio
  5. Alana G. Alencar
  6. Alano Freitas
  7. Alan Mendonça
  8. Alexandre Barbalho
  9. Ana Márcia Diógenes
  10. Ana Miranda
  11. Anna K. Lima
  12. Anum Costa
  13. Aparecida Silvino
  14. Argentina Castro
  15. Arlindo Araújo
  16. Batista de Lima
  17. Beatriz Alcântara
  18. Beto Paiva
  19. Bruno Biu
  20. Bruno Paulino
  21. Clarisse Ilgenfritz
  22. Cupertino Freitas
  23. Dauana Vale
  24. Dércio Braúna
  25. Dora de Paula
  26. Érica Zíngano
  27. Eudes Fraga
  28. Felipe Rima
  29. Fernanda Meireles
  30. Flávio Paiva
  31. Glória Diógenes
  32. Guaraciara Barros Leal
  33. Hermínia Lima
  34. Jesuana Sampaio
  35. João Marinho
  36. Julie Oliveira
  37. Júlia Studart
  38. Kelsen Bravos
  39. Kátia Freitas
  40. Leandro Costa
  41. Léo Prudêncio
  42. Lia Leite
  43. Linhares Filho
  44. Lira Neto
  45. Lourdinha Leite Barbosa
  46. Luciana Targino
  47. Lúcio Alcântara
  48. Mailson Furtado
  49. Manoel Ricardo Lima
  50. Marcelo Lavor
  51. Marcus Dias
  52. Marília Lovatel
  53. Mário Mesquita
  54. Mário Sanders
  55. Marta Pinheiro
  56. Mona Gadelha
  57. Myrlla Muniz
  58. Nazaré Fraga
  59. Nina Rizzi
  60. Pachelly Jamacaru
  61. Patrícia Cacau
  62. Patricia Sá Cavalcante
  63. Paulo Fraga-Queiroz
  64. Regine Limaverde
  65. Renato Pessoa
  66. Ricardo Alcântara
  67. Ricardo Guilherme
  68. Rosa Morena
  69. Sabrina Morais
  70. Sara Síntique
  71. Stênio Gardel
  72. Tarcísio Matos
  73. Tércia Montenegro
  74. Tiago Araripe
  75. Tito Leite
  76. Urik Paiva
  77. Val Lima
  78. Verônica Benevides
  79. Vitória Andrade
  80. Zélia Sales
