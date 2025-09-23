Quadrinista do O POVO, Daniel Brandão é homenageado em mostra de HQ

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 11.06.25 Na foto: Daniel Brandão, desenhista (Fco Fontenele/O POVO)

O quadrinista, ilustrador e arte-educador Daniel Brandão, de Fortaleza, recebe uma homenagem na Mostra Sesc HQ de Pacoti, no Interior do Ceará. Ele também é fundador do Estúdio Daniel Brandão e responsável pela formação de centenas de artistas cearenses.

Durante o evento, que será realizando entre entre a quinta-feira, 2 de outubro, e o sábado, 4 de outubro, Daniel Brandão receberá o Troféu Luiz Sá pela sua contribuição ao cenário das histórias em quadrinhos.

Prestes a completar 30 anos de carreira e levando no currículo colaborações com empresas como DC Comics, Marvel, Abril e Maurício de Sousa Produções, o artista considera que a notícia de que seria o homenageado do evento veio em boa hora. "Eu acho que eu estava precisando desse combustível e desse reconhecimento para me fortalecer e seguir na rota", pontua Daniel Brandão em entrevista ao O POVO.

Filho de um advogado e de uma médica, a carreira longeva de Brandão teve início quando desistiu do curso de Direito e escolheu desviar de profissões tradicionais como as dos pais pela arte.

"Eu tive a coragem de mudar a rota, de mudar a faculdade, de ir para a Comunicação Social por conta da Oficina de Quadrinhos da UFC e decidir ser quadrinista", conta.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foi aluno da Oficina de Quadrinhos, ele também estudou artes gráficas nos Estados Unidos, na escola Joe Kubert School of Cartooning and Graphic Arts, na qual se formou em 2001.

Desde 2002, o quadrinista cultiva na avenida Santos Dumont, número 3131A, o estúdio que leva o seu nome. Durante esses 23 anos, o espaço formou mais de 3500 artistas em cursos voltados para interessados em desenho e quadrinhos. E é à longevidade de seu trabalho que Daniel Brandão atribui o fato de ter sido escolhido pela curadoria da Gerência de Cultura do Sesc - Ceará para

receber o reconhecimento.

"Eu sempre acho que existem outras pessoas mais relevantes, mais importantes que eu que poderiam ser homenageadas. Entre elas, por exemplo, o professor Geraldo Jesuíno, da Oficina de Quadrinhos da UFC, o professor Ricardo Jorge, o Raymundo Netto, que é um editor importante daqui", pondera, mas reconhece que seu trabalho e trajetória podem ter "inspirado e influenciado muita gente" e "ajudado, de alguma forma, o mercado de quadrinhos cearense a se fortalecer".

"Recebi esse reconhecimento como um reconhecimento coletivo, porque o estúdio é um espaço, apesar de levar meu nome, de eu ter criado o estúdio, mas é um espaço que sempre foi agregador, ele sempre foi construído por muitas pessoas", afirma Daniel Brandão, que define o local como um ambiente acolhedor para professores e alunos interessados por arte e aproveita para dedicar o prêmio a todos aqueles que "fizeram e fazem o estúdio".

Para ele, seus trabalhos como artista, "mirando fazer arte fora da bolha", e como professor de desenho são uma tentativa de retribuir à arte o que ela lhe deu.

"Os quadrinhos, os desenhos, eles me salvaram, sempre me salvaram", relata o quadrinista, que descreve ter ficado profundamente emocionado ao saber que seria o homenageado da Mostra Sesc HQ com o troféu que leva o nome de um "cearense historicamente tão importante para as nossas artes".

Brandão ressalta que Luiz Sá "trabalhou na revista Tico-Tico, criou os personagens Reco-Reco, o Bolão e a Azeitona, que está no imaginário popular brasileiro, na nossa cultura". "É de uma importância extrema, histórica", completa.

Por isso, o arte-educador declara-se "extremamente honrado" com o reconhecimento, que o motivou a "dar aulas cada vez melhores e mais dedicadas" e a continuar fazendo "quadrinhos, especialmente quadrinhos mirando fora da bolha, mirando outros leitores, tentando ajudar na renovação de leitores".

Atualmente, o quadrinista está produzindo "Lunático", tirinha publicada na página Brincar do Vida&Arte, e segue com na produção de "Madalena", um projeto que ainda pretende publicar, além da minissérie "Alice", publicada no mercado estadunidense, e de projetos autorais sobre os quais mantém mistério.

"Tem muitos projetos para o futuro, tem muita coisa acontecendo também no presente. Eu não paro, minha cabeça não para, e prêmios como esse me deixam cada vez mais motivados para não parar", declara Daniel Brandão.

A Mostra Sesc HQ, que chega à terceira edição em outubro deste ano, teve sua primeira reunião no Estúdio Daniel Brandão. "Desde o início, eu me encantei pela ideia de descentralizar esse tipo de evento, tirar de Fortaleza", conta Brandão.

Para ele, Pacoti "tem tudo a ver com essa nossa cultura quadrinística, tem a ver com o nascimento do cartunista Mendez, que nasceu ali em Baturité. É uma cidade muito cultural".

"E essa iniciativa desde o início vem mexendo com a cidade, vem deixando um legado para a cidade, com murais pintados, com estátuas feitas, com o Museu do Mendez, prestes a ser inaugurado, com atividades permanentes de aulas para a comunidade, aulas e desenhos de quadrinhos", relata sobre a

importância do evento.

Tendo acompanhado a criação da Mostra Sesc HQ, Daniel Brandão testemunhou o crescimento do evento, que passou de bienal para anual, e considera que "todo mundo deveria conhecê-lo". Além de homenageado na ocasião, ele também ministra a Oficina de Desenho para Quadrinhos no dia 2 de outubro.

