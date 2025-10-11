Com show em Fortaleza, Chico Chico revela: 'Espero poder compartilhar a alegria'

Foto: Maria Magalhães/divulgação

Ele poderia ser Francisco Eller. Sendo filho de quem é, o sobrenome já poderia ser um passaporte carimbado para o sucesso na música – ou pelo menos meio caminho andado. Em vez disso, buscando e bancando a própria identidade, optou por fazer de nome artístico a duplicação do próprio apelido. Chico Chico apresenta a Fortaleza o show da turnê “Estopim” neste sábado, 11, no Náutico Atlético Cearense.

A turnê carrega o nome do seu mais recente álbum. “Estopim” é o sexto disco de Chico Chico e tem produção de Pedro Fonseca, seu amigo dos tempos de escola que também assina a direção musical do espetáculo. O título do lançamento, aliás, funciona como uma celebração à parceria entre os dois. Ter Pedro Fonseca na função plena de produtor do álbum é o estopim da relação criativa entre os artistas. Com 11 faixas, o lançamento está disponível nas plataformas de streaming desde agosto de 2024.

“Tem sido maravilhoso circular o Brasil com o show desse disco. As músicas sempre vão mudando um pouco a cada apresentação e é muito legal acompanhar”, diz Chico Chico sobre a turnê de “Estopim”, que já passou por capitais como Teresina, Rio de Janeiro e Belém antes de chegar ao Ceará e seguirá para outras cidades do Brasil.

Ao lado do cantor, os músicos Thiaguinho Silva (bateria), Guto Wirtti (baixo), Lunga (percussão) e Walter Villaça (guitarra) também sobem ao palco. Em Fortaleza, quem abre o show do carioca é The Dillas, banda que mistura rock, indie e MPB. Além do show de abertura, Chico Chico se aproxima da cena musical cearense contando com a participação do músico Pantico Rocha, que já trabalhou com nomes como Lenine, César Camargo Mariano, Emílio Santiago e Maria Bethânia.

Em 2025, a discografia do cantor celebra dez anos desde o lançamento do seu primeiro álbum, "2x0 Vargem Alta" (2015), produção com a banda homônima em que era vocalista. Anos depois, o cantor decidiu seguir em carreira solo, momento que proporcionou novos projetos e colaborações em sua discografia.

Junto com Francisco Gil lançou o álbum "Onde?” (2020), trabalho com base na sonoridade do violão e letras que refletem o autoconhecimento. Logo no ano seguinte, como resultado da dupla com o fluminense João Mantuano, lançou o álbum "Chico Chico & João Mantuano" (2021). A produção rendeu indicações ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa "A Cidade".

Também em 2021, Chico Chico lançou o seu primeiro álbum solo, “Pomares” (2021) - o antecessor de “Estopim”, lançado pela gravadora Deckdisc, de Rafael Ramos - que também foi indicado ao Grammy Latino. Dessa vez, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2022.

Pouco mais de um ano desde o lançamento de “Estopim”, que mescla rock, forró e MPB entre suas influências, Chico Chico revelou ao O POVO que já tem estreia de outro trabalho programada para o dia 24, uma sexta-feira. No repertório do show, ele destaca seu prazer em levar aos palcos “A Felicidade”, música que está inclusa no seu novo disco, o “Let It Burn/Deixa Arder”.

“Espero poder compartilhar a alegria que sentimos quando estamos no palco, tocando e cantando juntos”, declara o artista carioca, celebrando a possibilidade de encontro com o público e o seu amor pelos palcos.

Chico Chico em Fortaleza