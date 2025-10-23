Bienal Internacional de Dança do Ceará chega à 15ª edição

Foto: Allan Diniz/Divulgação Espetáculo "O Que Resta", de Silvia Moura, é apresentado na Bienal Internacional de Dança do Ceará

Trinta espetáculos, ações formativas e o encontro gratuito em prol da dança em oito cidades. Após três "estações" em Cabo Verde, Portugal e na França, começa nesta sexta-feira, 24, a estação Ceará da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará.



A programação passa por Fortaleza (24 de outubro a 1º de novembro), Paracuru (24 e 25), Trairi (27 e 28 de outubro), Baturité e Guaramiranga (29 e 30 de outubro), Itapipoca (30 de outubro a 1º de novembro) e Pacatuba e Pacajus (31 de outubro e 1º de novembro). Sobem aos palcos artistas e companhias de dança locais, nacionais e internacionais.



A cerimônia de abertura em Fortaleza ocorre nesta sexta-feira, 24, no Theatro José de Alencar, com homenagens a Bete Jaguaribe, diretora da Escola Porto Iracema das Artes, e a Henrique Rodovalho, coreógrafo do espetáculo "Nosso Baile".



Foto: Nityama Macrini/Divulgação Espetáculo "QR Corpo" é apresentado na Bienal Internacional de Dança do Ceará

Na sequência, Lia Rodrigues, da Cia de Danças (RJ), apresenta o espetáculo "Borda". A música também é presente na programação, com shows do DJ Guga de Castro, de Mateus Fazeno Rock e do paraense Saulo Duarte.



Entre os destaques da agenda estão "O Que Resta", de Silvia Moura e Nixon Fernandes (CE); "À Un Endroit du Début", de Germaine Acogny e Mikaël Serre; "Les Traceurs", de Rachid Ouramdane; e Thiago Soares e Naomi Brito, que dançam juntos pela primeira vez, apresentando o Pas de Deux da segunda cena de "Carmen".



Diretor da Bienal de Dança, David Linhares exalta a descentralização atingida no evento com a contemplação de mais cidades. "É criar a possibilidade para os interiores estarem capacitados a receber espetáculos internacionais, grandes nomes da dança e também montando um esquema de formação. A bienal tem trabalho crucial na formação no Estado, pensando a dança como um todo e não privilegiando apenas Fortaleza", explica.



Para além do público geral, a gratuidade do evento busca atingir outra parcela relevante na exibição dos espetáculos: os artistas cearenses. Segundo Linhares, a bienal é o "grande momento onde os bailarinos do Ceará podem viver e participar de uma grande ação como essa". Por isso, não cobrar valores nas entradas é uma forma de permitir aos dançarinos contatos com trabalhos diversos.



Homenageado no domingo, 26, o coreógrafo Flávio Sampaio é uma das personalidades destacadas. O Theatro José de Alencar é palco da celebração do título de Dr. Honoris Causa concedido ao cearense pela Universidade Federal do Ceará (UFC).



"É uma honra enorme ser homenageado em vida. A bienal está me tratando de maneira muito honrosa. Só tenho gratidão", indica Flávio. Em 2003, criou a Escola de Dança de Paracuru, que se tornou referência ao longo dos anos no mundo da dança: "A escola é, hoje, um orgulho para a cidade. Cerca de 3.500 alunos já passaram pela Escola, quase 9% da população do município. Não é pouco".



Assim, para o bailarino, "não é só uma escola de formação de artistas, mas uma escola de formação de sonhos". Ao analisar a trajetória da instituição, ressalta como um dos grandes feitos o trabalho de ter levado a Paracuru "grandes mestres, professores e coreógrafos brasileiros".



Neste domingo, 26, a bailarina cearense Naomi Brito, que iniciou sua formação na Escola de Dança de Paracuru e hoje integra a companhia de dança alemã Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, apresenta o solo "Calunga".



"Acho que a grande vitória do festival foi ter conseguido tirar essa relação dos estrangeiros de aportarem sempre no Sul-Sudeste. As grandes companhias contactam a Bienal e passam por ela", espera David Linhares.

Programação de abertura (24/10)

Fortaleza

20 horas - Cerimônia com homenagem a Elisabete Jaguaribe e Henrique Rodovalho / Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 625 - Centro)

- Cerimônia com homenagem a Elisabete Jaguaribe e Henrique Rodovalho / Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 625 - Centro) 20 horas - Início da festa de abertura, com DJ Guga de Castro / Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

- Início da festa de abertura, com DJ Guga de Castro / Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) 20h30min - "Borda", Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ) / Onde: Theatro José de Alencar

- "Borda", Lia Rodrigues Cia de Danças (RJ) / Onde: Theatro José de Alencar 21h30min - Show com Saulo Duarte / Onde: Estação das Artes

- Show com Saulo Duarte / Onde: Estação das Artes 22h30min - Show com Mateus Fazeno Rock - "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem" / Onde: Estação das Artes

Paracuru

19 horas - Cerimônia de abertura / Onde: Praça da Matriz

- Cerimônia de abertura / Onde: Praça da Matriz 19h30min - Percurso de Criação - "Nosso Baile", Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará / Onde: Praça da Matriz

- Percurso de Criação - "Nosso Baile", Henrique Rodovalho - Criação Bienal Internacional de Dança do Ceará / Onde: Praça da Matriz 20h30min - "O que você tem na cabeça?" - Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru / Onde: Praça da Matriz

- "O que você tem na cabeça?" - Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru / Onde: Praça da Matriz 21h30min - "Lagarto do Mar" - Ana Bottosso e Escola de Dança de Paracuru / Onde: Praça da Matriz





XV Bienal Internacional de Dança do Ceará

Quando: sexta-feira, 24, a sábado, 1º de novembro

sexta-feira, 24, a sábado, 1º de novembro Onde: Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus

Fortaleza, Paracuru, Trairi, Baturité, Guaramiranga, Itapipoca, Pacatuba e Pacajus Programação completa: bienaldedanca.com



