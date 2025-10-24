Canal Nordestinos pelo Mundo, de Léo Paiva, entrevista Wagner Moura

Foto: Instagram/Reprodução @osnordestinospelomundo O ator Wagner Moura e o comunicador Léo Paiva após entrevista

Após uma série de contratempos, vai ao ar nesta quinta-feira, 23, uma entrevista com o ator Wagner Moura, no canal Nordestinos pelo Mundo.

O canal, criado pelo comunicador Léo Paiva, ganhou repercussão nacional em maio de 2025, ao compartilhar um episódio de furto ocorrido durante o Festival de Cinema de Cannes, na França.

Na ocasião, Leonardo Paiva tinha uma entrevista marcada com Wagner Moura, que recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025, pelo longa “O Agente Secreto”.

Mas, enquanto cobria o evento, Léo e sua equipe tiveram o vidro do carro quebrado, perdendo todo o equipamento que haviam conquistado ao longo de anos de trabalho.

"Nós tivemos todos os nossos equipamentos roubados. Tudo o que a gente construiu a vida inteira. Levaram minhas três câmeras, meu MacBook, meus HDs, a mesa de podcast, os microfones, os cases, mochila", disse Léo, à época, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Naquele momento, ele ressaltou a postura acolhedora do ator Wagner Moura, que chegou a se encontrar com Léo depois do ocorrido, mesmo sem condições de gravar o programa.

"Estava saindo da première de 'O Agente Secreto' e indo fazer a entrevista do Wagner, que não aconteceu porque não consegui. Quando comecei a falar com ele, comecei a chorar. Wagner é um cara muito massa, me acalmou. Eu tô muito triste, muito chateado com isso", relatou Léo na época do ocorrido.

Depois do incidente, o comunicador deu início a uma campanha nas redes sociais para angariar fundos e repor seu prejuízo. Segundo relatou, por meio de uma vaquinha online, a equipe do videocast conseguiu arrecadar R$ 92,7 mil, em comparação ao prejuízo estimado em R$ 100 mil.

Em conversa com o Vida&Arte, nesta quarta-feira, 22, Léo agradeceu o apoio da comunidade e ressaltou a rede de apoio que foi criada desde o início do canal, em 2021.

“As validações desses quase quatro anos de canal nunca foram uma entrevista específica ou sonhada, mas sim a conquista dessa galera que vibra com o crescimento de um projeto que mostra ao Brasil que os nove estados nordestinos não são coadjuvantes, e sim protagonistas. A importância da nossa comunidade é 100% de tudo. Sem eles, a gente já teria parado há muito tempo, antes mesmo do que aconteceu em Cannes”, ressaltou.

Neste mês, o canal conseguiu realizar a entrevista com o ator Wagner Moura, em uma conversa que aconteceu em um teatro em Salvador, durante a passagem de Moura pela cidade, com a exibição de sua nova peça.

Sobre enfim ter concretizado a entrevista com o ator, apesar de alguns meses de atraso, Léo enfatizou a personalidade do soteropolitano, que, segundo ele, “não esquece de onde veio”.

“O Wagner entende a importância de personalidades como ele apoiarem iniciativas dos estados nordestinos, e não apenas do eixo RJ/SP. E não como um favor, mas como uma atitude que deve ser constante: devolver o sucesso às origens, para que outras pessoas do lugar de onde ele veio também possam crescer tanto quanto ele um dia. Esse, para mim, é o verdadeiro papel de uma grande personalidade, não esquecer os seus”, explicou.

Em relação ao conteúdo, que irá ao ar no YouTube, às 20 horas desta quinta-feira, 23, Léo disse que o público pode esperar uma entrevista alto-astral e dedicada.

A conversa atravessou diversos momentos da carreira do ator, incluindo curiosidades de bastidores de seus filmes, a peça em cartaz na capital baiana e as expectativas em relação a “O Agente Secreto”, desde o prêmio de Cannes até as chances de uma indicação ao Oscar.

“Dei o meu melhor e procurei fazer perguntas interessantes e curiosas sobre a trajetória dele. Para mim, pessoalmente, foi um grande momento realizado", pontuou.

Criado em 2021 pelo comunicador, produtor de vídeo e apresentador Leonardo Paiva, o canal Os Nordestinos pelo Mundo tem como foco contar e exaltar a cultura, as pessoas e as histórias do Nordeste.

Natural do Rio de Janeiro, o youtuber se identifica como “cearoca”, uma mistura de cearense com carioca.

O projeto já soma mais de 425 entrevistas e cerca de 65 milhões de visualizações no canal, e tem em seu catálogo de convidados nomes como Xand Avião, Daniela Mercury, Max Peterson e Lázaro Ramos. (Sofia Herrero/Especial para O POVO)

"Nordestinos pelo mundo - Wagner Moura"

Onde: No YouTube e Spotify

Mais informações: @osnordestinospelomundo