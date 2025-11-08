Logo O POVO+
Teatro Carlos Câmara abre as portas após cinco anos de inatividade
Vida & Arte

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Após cinco anos de portas fechadas, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE) oficializou a reabertura do Teatro Carlos Câmara, em cerimonial realizado na quarta-feira, 5. A data marca o Dia Nacional da Cultura.

O equipamento busca promover a diversidade, com apresentações de teatro, dança, circo, performance, música e exposições. A ideia é se consolidar também como espaço de formação, com residências, cursos e oficinas voltadas a qualificação artística - diz material enviado para a reportagem.

"Fico muito feliz que a gente esteja fortalecendo a política cultural do estado do Ceará e garantindo ao nosso povo acesso a bens culturais, mais um equipamento para que os artistas cearenses possam aqui se apresentar para o nosso povo. Acho que é um momento de muita alegria nesse dia tão importante que é o Dia Nacional da Cultura", disse o governador Elmano de Freitas ao O POVO, na quarta-feira, 5, em saída do local.

Em entrevista ao O POVO por telefone, na terça-feira, 4, a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, falou sobre a importância do equipamento, que já possui 50 anos, e o papel do local na cena artística: "A reabertura tem essa importância, de ampliar o acesso e de ampliar os espaços. Aqui no estado do Ceará é um teatro diferente dos outros espaços cênicos. Ele se adequa muito para esse processo de temporadas, que é uma reivindicação antiga da classe teatral".

O Instituto Dragão do Mar (IDM) faz a atual gestão do espaço, com contrato até 2027, integrando a Rede Pública de Espaços Culturais do Ceará (Rece). O acordo foi firmado em junho deste ano, mesmo período que a atriz e pesquisadora de artes cênicas Vanéssia Gomes foi anunciada como gestora do teatro. "As portas estão abertas, o teatro está vivo, viva a arte cearense", disse Vanéssia Gomes.

Segundo Luisa, o espaço recebeu um investimento de quase R$ 1,7 milhão para a obra, recurso do Governo do Estado do Ceará. O montante de R$ 1,1 milhão, foi proveniente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), para a parte de obras estruturais, como elétrica e hidráulica. O restante do recurso foi disponibilizado pela Secretaria da Cultura, chegando com montante de R$ 565 mil para as demais necessidades.

Um dos problemas para o fechamento de espaços culturais, a questão da manutenção recorrente, deve ser solucionada no novo formato. A secretaria apontou que pouco mais de R$ 3 milhões estarão presentes no orçamento anual dedicado ao local.

Vanéssia, especialista em Gestão e Políticas Culturais, contou ao O POVO sobre o seu sentimento ao receber o convite da gestão do teatro, especialmente pelo contexto e vivência de mais de 30 anos com a arte. "Eu fiquei muito feliz, porque é a possibilidade de desenvolver um trabalho onde canalize diversas referências".

Perguntada sobre o processo de reformar do espaço, a gestora contou que, em junho, na entrada de sua função, junto ao IDM - Organização Social (OS) que atua com colaboradora - não havia nenhuma reforma: "Dentro e fora do teatro não estava havendo nenhum reparo nem conserto nesse espaço. Foi feito a partir da entrada do IDM em junho, agora de 2025", detalhou ao O POVO.

Segundo a gestora, o primeiro passo foi garantir as melhorias estruturais. Dois novos camarins foram construídos, houve ajustes da sala de espetáculos e das áreas externas, um sistema de iluminação foi montado junto com toda a reforma da parte elétrica. Melhorias na sala técnica também estiveram no planejamento, além da melhoria estética, com a montagem de um mural de 12 metros, "trazendo a arte urbana" para dentro do teatro. Ela destaca que todos os espaços foram adaptados para
possibilitar um local de acessibilidade.

O espaço teve sua inauguração em outubro de 1974, e retorna acompanhando o objetivo de "democratização do acesso" e fortalecimento das produções artísticas do Ceará. Em nova fase, o teatro propõe programação "plural, acessível e conectada", dialogando com a população envolvida, e "trazendo a lógica de espetáculos com temporadas".

 

Programação

Sábado, 8, e domingo, 9

18h30min - Espetáculo "Sertão Confederado" - Grupo CriAr e CIA Prisma de Artes

Quarta-feira, 12

12h - As Caras do Cabra - Gil Soares

Quinta-feira, 13

19h30 - Show: Phill Veras

Sexta-feira, 14

18h - Espetáculo "Ubu: o que é bom tem que continuar!" - Grupo Clowns de Shakespeare (RN)

Sábado, 15, e domingo, 16

17h - "Alie e as Estrelas" - Grupo Teatro Máquina

Sábado, 22

18h - Espetáculo Preta Rainha | Cia Dita

Onde: Rua Dr. João Moreira, 471 ou Senador Pompeu, 454 - Centro

Mais informações: @teatrocarloscamara_

