Pinacoteca recebe Tiganá Santana para palestra sobre gestão artística-cultural
Tiganá Santana debate sobre a dualidade entre o fazer artístico e a gestão cultural durante programação do III Festival Afrocearensidades
Foto: José de Holanda/Divulgação "Conversa de Ateliê" com Tiganá Santana acontece na Pinacoteca do Ceará nesta quinta-feira, 13

O multiartista Tiganá Santana participa nesta quinta-feira, 13, de um evento na Pinacoteca do Ceará para debater sobre os desafios de conciliar o fazer artístico em meio ao trabalho de gestor cultural. O acesso é gratuito e conta com acessibilidade em Libras

Com o tema “Gestão Artística-Cultural: desafios entre ser artista e gestor”, a conversa acontece no auditório do museu a partir das 18 hora. O evento conta com vagas limitadas e as inscrições são feitas por ordem de chegada, a partir de uma hora antes da atividade.

No encontro, Tiganá falará sobre sua experiência em projetos que cruzam diferentes linguagens e que refletem sobre a articulação entre arte e gestão, por meio de trabalhos como a curadoria da exposição “Línguas Africanas que Fazem o Brasil” e a produção do álbum “Caçada Noturna”.

A palestra é uma parceria da Pinacoteca com o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), e integra a programação do III Festival Afrocearensidades.

A ação é uma iniciativa do Governo do Ceará para celebrar o Mês da Consciência Negra e reúne atividades gratuitas ao longo de novembro.

Além da atividade na Pinacoteca, na sexta-feira, 14, a partir de 19h30, o artista também realiza o show "Tiganá Santana conta suas poéticas", na praça do MIS.

Compositor, cantor, poeta, curador, pesquisador, professor e tradutor, são algumas das várias ocupações de Tiganá Santana, multiartista reconhecido por sua singularidade.

Tiganá iniciou sua formação artística ainda na adolescência. Foi o primeiro brasileiro a lançar um álbum com canções em línguas africanas.

Seus trabalhos seguintes, como The Invention of Color e Tempo & Magma, reforçaram sua projeção internacional, com gravações e residências em países como Suécia e Senegal, além de parcerias com artistas brasileiros e africanos.

Reconhecido pela revista Songlines como um dos principais músicos da atualidade no Brasil, também dirige projetos musicais de outros artistas, cria espetáculos, trilhas e obras interartísticas.

Com circulação intensa pela Europa, África e Ásia, Tiganá expande sua atuação em curadorias, publicações e performances, articulando música, poesia e diálogos entre culturas afro-diaspóricas e indígena-ameríndias. (Taís Lustosa/Especial para O POVO)

Conversa com Tiganá Santana

Quando: quinta-feira, 13, a partir das 18 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Cento)

Mais informações: @pinacotecadoceara

Com tradução para Libras

Gratuito; inscrições por ordem de chegada

