Batalhas de Rima crescem no Ceará e movimentam sonhos da juventude

Valendo R$ 1 a inscrição para cada MC disposto a fazer rimas, a Batalha do Real surgiu em 2003, na Lapa. As rodas cariocas inspiraram a criação da Batalha do Santa Cruz, que formou Emicida, e da Rinha de MC's, criada por Criolo e DJ Dan Dan, ambas em São Paulo, em 2006.

O movimento na maior metrópole da América do Sul inspirou a primeira batalha de rima cearense de que se tem conhecimento: a Batalha Dur2Conto, no Cariri. Organizada por Fabrício Skinny, como o nome sugere, a batalha concedia vaga aos MC's mediante o pagamento de R$ 2.

Na calçada do Cariri Shopping, a Batalha Dur2Conto teve início em 2009 e reunia MC's aos sábados. No ano seguinte, a roda começou a ser documentada em vídeos. Fabrício lembra que, à época, o movimento era pequeno e, por isso, a batalha durou dois anos entre alguns hiatos.

As batalhas chamavam a atenção de quem quer que passasse. Skinny lembra de senhoras de idade a crianças que paravam para conferir o movimento. "Esse lance do público do Nordeste parar para ouvir alguém rimar é algo cultural", aponta, recordando-se de seu bisavô, que "rimava de improviso". Outro apelo das batalhas, segundo ele, é o entretenimento gratuito.

Antes da Batalha Dur2Conto, o rap improvisado já existia. As rodinhas de freestyle também. As competições, com regras e votação do público - e, mais tarde, dos jurados - se estruturaram e começaram a se proliferar por meio da internet, principalmente pela circulação de vídeos no YouTube. Um marco é a criação da Liga de MC's em 2007.

Embora não tenha abarcado todos os estados, a Liga foi o primeiro campeonato nacional de rimas. Mais tarde, em 2012, foi substituída pelo Duelo de MC's Nacional, a competição mais tradicional de freestyle do Brasil. O evento organizado pela associação Família de Rua ocorre anualmente no viaduto de Santa Tereza, em Belo Horizonte, com público e competições acaloradas.

Após a Batalha Dur2Conto, Skinny começou a ver surgir outras organizações na região do Cariri, como as batalhas do Gerador e da Estação, no Crato, onde o primeiro - e até então único - campeão nacional cearense começou a rimar. Referência para a cena do estado, MCharles começou a competir em 2015, influenciado por lendas do freestyle que via na tela do computador.

Parte da história do freestyle cearense, MCharles testemunhou o surgimento da Batalha Cariri e fez parte da criação da Batalha do Cangaço, ativa desde 2017. Para ele, a cena do Estado começou a crescer em 2018, a partir da primeira edição do Duelo de MC's Estadual, campeonato de rimas que define o representante do Ceará no Nacional.

Vencedor do Estadual nas duas primeiras edições, MCharles consagrou-se campeão nacional em 2019: "Foi quando a cultura cearense e o movimento hip-hop tiveram mais força e combustível para continuarmos de cabeça erguida".

Em Fortaleza, a Batalha do Castelão foi a primeira a ocorrer, em 2010. Organizada por Ruivo e Pedro Vilão, a competição foi a primeira batalha com chaveamento, 16 MC's e premiação. Vilão conheceu as batalhas no Rio de Janeiro, assistindo à Batalha do Real. Quando se mudou para Fortaleza, conheceu amigos que sabiam improvisar.

"As batalhas de MC's no nosso Estado já começaram com força total. Era muito MC querendo batalhar para nenhuma batalha", comenta organizador e apresentador de batalhas de rima. Pedro Vilão conta que as batalhas da Gentilândia e do Ação e a roda de rimas da Praia de Iracema foram despontando após a Batalha do Castelão.

Uma das primeiras e mais longevas da capital, a "Batalha do Ação" é uma competição mensal que existe desde 2012 e faz parte da programação do projeto Ação Hip-Hop, idealizado por Felipe Rima, que abrange outras linguagens. Pouco tempo depois, surgiu outra batalha importante para o movimento na Capital, a Batalha da Quadrinha, organizada por Zica.

"Fizemos a Batalha da Quadrinha no final de 2012, justamente pela carência de batalhas semanais, logo depois veio Batalha do Mercado, Batalha da Rampa, Batalha do Posto e por aí vai", relembra o MC. Inativa desde meados de 2023, Zica revela planos de reviver a iniciativa.

Da Batalha do Castelão para cá, na perspectiva de Pedro Vilão, "as batalhas só ganharam mais força". Em 2017, foi criada a batalha que hoje é reconhecida como a maior da capital: a Cururu Skate e Rap, que ocorre às quartas-feiras na Parangaba.

Para além das novas rodas competitivas, o movimento passou a acrescentar beats além do boom bap e modalidades como o bate-volta. Os MC's começaram a investir em técnica e, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, a iniciativa privada viu oportunidades de investimento. "O que antes era apenas rimar e se divertir, a gente começou a ver o real lado da coisa, estudarmos métricas, referências, aumentar vocabulário e irmos em busca de mais conhecimento", avalia MCharles.





Batalhas de rima pelo Ceará

Ação Hip-Hop

Quando: quinzenalmente aos sábados, às 16h

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro, Fortaleza)

Batalha da Areninha

Quando: às segundas-feiras, às 19h

Onde: Praça São Pedro (Iparana, Caucaia)

Instagram: @batalhadaareninha.ce

Batalha do Asfalto

Quando: às terças-feiras, às 18h30min

Onde: Aldeia Hip Hop (rua 210, 226 - Nova Metrópole, Caucaia)

Instagram: @batalhadoasfaltoce

Beira Hell

Quando: às terças-feiras, às 19h

Onde: Praça do Beira Rio (av. E, esquina com a Rua 23 - Vila Velha, Fortaleza)

Instagram: @batalhadobeirahell

Batalha do Cangaço

Quando: às sextas-feiras, às 19h

Onde: Praça do Memorial Padre Cícero - Socorro, Juazeiro do Norte

Instagram: @_batalhadocangaco

Batalha da Cascavel

Quando: quinzenalmente aos sábados, às 19h30min

Onde: Praça do Giradouro - Triângulo, Juazeiro do Norte

Instagram: @batalhadacascavel

Batalha do Curió

Quando: às quintas-feiras, às 19h30min

Onde: Pista de Skate do Curió (Rua Isabel Ferreira, 789 - Curió)

Instagram: @batalhadocurio

Cururu Skate e Rap

Quando: às quartas-feiras, às 18h

Onde: Praça do Ginásio Poliesportivo da Parangaba (av. General Osório de Paiva - Parangaba, Fortaleza)

Parangaba, Fortaleza)

Instagram: @cururuskateerap

Batalha do Dragão

Quando: na última sexta-feira do mês, às 18h

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Instagram: @batalhadodragao.ce

Esperança Hip-Hop

Quando: quinzenalmente às terças-feiras, às 19h

Onde: Polo do Conjunto Esperança - Conjunto Esperança, Fortaleza

Instagram: @esperancahiphop

Estação R.A.P

Quando: quinzenalmente aos sábados, às 18h

Onde: Praça da Estação de Maracanaú (Av. Padre José Holanda do Vale, s/n - Centro, Maracanaú)

Instagram: @estacaorap.ce

Batalha da Matriz

Quando: às sextas-feiras, às 19h30min

Onde: Praça da Igreja Matriz (R. Padre Romualdo, 2-140 - Centro, Caucaia)

Instagram: @batalhadamatrizce




