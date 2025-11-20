'Chaves: A Exposição" coloca o público de Fortaleza em viagem no tempo

Bad Bunny surprendeu o público estadunidense ao realizar uma esquete de "Chaves" (1973-1980) no programa Saturday Night Live, em outubro.
Não demorou para que os vídeos com recortes da esquete viralizassem entre os brasileiros nas redes sociais.
"O resto do mundo não tem ideia do quão ENORME é esse programa nos países de língua espanhola e no Brasil", descreve um comentário de um usuário no Youtube.
E, de fato, é difícil não conhecer alguém no País que não tenha tido a infância atravessada pela rotina da pequena vila mexicana onde reside o órfão interpretado por Roberto Bolaños.
Agora, o público de Fortaleza pode voltar ao passado e conhecer o local onde o "Chavinho" brincou com Quico (Carlos Villagrán) e Chiquinha (Maria Antonieta de las Nieves) na "Chaves: A Exposição" - mostra que está aberta para visitação no Shopping RioMar Fortaleza.
Criada para comemorar os 40 anos da exibição do primeiro episódio de "Chaves" no Brasil, ocorrida em 1984 e transmitida pelo SBT, "Chaves: A Exposição" já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, onde ainda segue em cartaz.
Trazer a mostra para a capital cearense era um desejo antigo, segundo Felipe Pinheiro, produtor executivo da atração.
"Grupo Chespirito fez um ranking com as cidades e estados em que Chaves tem mais fãs no Brasil e Fortaleza está entre as cinco com o maior número de fãs do personagem de Bolaños", revela Felipe.
A exibição é considerada a maior feita para o personagem. São 600 metros quadrados que trazem 11 cenários interativos que colocam o público dentro do seriado.
Os visitantes poderão conhecer a famosa Vila de Casas, a Casa do Seu Madruga, a Casa da Dona Florinda e o segundo pátio da vila. Cada residência foi pintada oito vezes para chegar na cor exata dos cenários da série. É como estar dentro da vila de fato.
Além disso, os visitantes têm acesso a réplica dos roteiros e figurinos da produção, com detalhes e curiosidades. Também há o túnel do Chapolin Colorado, criado pelo SBT, uma estátua do personagem e informações interessantes sobre o Polegar Vermelho.
A exposição possui acessibilidade para pessoas surdas e com deficiência visual: intérpretes de Libras, textos em braile e audioguias. Cada sala também traz um QR Code com acesso às vozes dos dubladores dos personagens Seu Madruga e Chiquinha.
