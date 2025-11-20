'Chaves: A Exposição" coloca o público de Fortaleza em viagem no tempo

Foto: Expo Chaves/Divulgação "Chaves: A Exposição"

Bad Bunny surprendeu o público estadunidense ao realizar uma esquete de "Chaves" (1973-1980) no programa Saturday Night Live, em outubro.

Não demorou para que os vídeos com recortes da esquete viralizassem entre os brasileiros nas redes sociais.

Cartografia do Lazer: Um roteiro de diversão e compras por Fortaleza

"O resto do mundo não tem ideia do quão ENORME é esse programa nos países de língua espanhola e no Brasil", descreve um comentário de um usuário no Youtube.

E, de fato, é difícil não conhecer alguém no País que não tenha tido a infância atravessada pela rotina da pequena vila mexicana onde reside o órfão interpretado por Roberto Bolaños.

Agora, o público de Fortaleza pode voltar ao passado e conhecer o local onde o "Chavinho" brincou com Quico (Carlos Villagrán) e Chiquinha (Maria Antonieta de las Nieves) na "Chaves: A Exposição" - mostra que está aberta para visitação no Shopping RioMar Fortaleza.

Foto: Expo Chaves/Divulgação "Chaves: A Exposição" chega a Fortaleza

Criada para comemorar os 40 anos da exibição do primeiro episódio de "Chaves" no Brasil, ocorrida em 1984 e transmitida pelo SBT, "Chaves: A Exposição" já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, onde ainda segue em cartaz.

"Chaves: A Exposição" em Fortaleza

Trazer a mostra para a capital cearense era um desejo antigo, segundo Felipe Pinheiro, produtor executivo da atração.

"Grupo Chespirito fez um ranking com as cidades e estados em que Chaves tem mais fãs no Brasil e Fortaleza está entre as cinco com o maior número de fãs do personagem de Bolaños", revela Felipe.

A exibição é considerada a maior feita para o personagem. São 600 metros quadrados que trazem 11 cenários interativos que colocam o público dentro do seriado.

Os visitantes poderão conhecer a famosa Vila de Casas, a Casa do Seu Madruga, a Casa da Dona Florinda e o segundo pátio da vila. Cada residência foi pintada oito vezes para chegar na cor exata dos cenários da série. É como estar dentro da vila de fato.

Além disso, os visitantes têm acesso a réplica dos roteiros e figurinos da produção, com detalhes e curiosidades. Também há o túnel do Chapolin Colorado, criado pelo SBT, uma estátua do personagem e informações interessantes sobre o Polegar Vermelho.

A exposição possui acessibilidade para pessoas surdas e com deficiência visual: intérpretes de Libras, textos em braile e audioguias. Cada sala também traz um QR Code com acesso às vozes dos dubladores dos personagens Seu Madruga e Chiquinha.





Chaves: A Exposição

Quando: até domingo, 1° de fevereiro de 2026

até domingo, 1° de fevereiro de 2026 Visitação: terça-feira a sexta-feira, das 12h às 20 horas, aos sábados, das 10h às 21 horas e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas

terça-feira a sexta-feira, das 12h às 20 horas, aos sábados, das 10h às 21 horas e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas Onde: Piso L3 do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L3 do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)



