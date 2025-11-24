II Prêmio Literário Demócrito Rocha ocorre nesta segunda, 24, no O POVO

Foto: AURÉLIO ALVES II Prêmio Literário Demócrito Rocha tem as categorias prosa de ficção, poesia e ensaio social

Ocorre nesta segunda-feira, 24, a cerimônia de entrega do II Prêmio Literário Demócrito Rocha, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Focado na produção literária do Ceará, a premiação busca incentivar autores locais e contribuir para a concepção de histórias que abordem o estado.

Com início às 19 horas, o evento acontece no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na sede do Grupo de Comunicação O POVO, localizada no bairro José Bonifácio.

Na segunda edição, a premiação tem como tema “A relação do cearense com a geografia da sua terra”, sejam elas no sertão, nas serras ou no litoral, com ênfase em reflexões sobre identidade, território e pertencimento.

Com 52 obras inscritas e 33 selecionadas para a etapa final, o prêmio contempla três categorias: prosa de ficção (romance, livro de contos ou crônicas), poesia (livro de poemas) e ensaio social (texto reflexivo ou de pesquisa com base em temas sociais).

As três obras premiadas terão projeto gráfico e ilustrações originais desenvolvidos pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), responsável pela revisão, pela diagramação e pelo formato final das publicações.

Cada vencedor receberá R$ 3 mil, além da edição digital da obra e da produção de um audiolivro, ampliando o acesso à literatura por meio da acessibilidade sonora.

Após a revelação dos vencedores, na terça-feira, a partir das 10 horas, a FDR promove uma transmissão ao vivo no YouTube com os autores premiados, com mediação do jornalista do Vida&Arte, Miguel Araujo.

Sob a curadoria do escritor Mailson Furtado, a avaliação considerou critérios de qualidade literária, originalidade, relevância sociocultural e aderência ao tema proposto.

Mailson, vencedor do Prêmio Jabuti em 2018 com “À Cidade”, também avaliou a categoria "Poesia" com Dércio Braúna, finalista do Prêmio Oceanos de Literatura 2020 e doutor em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na categoria Prosa de Ficção, a banca foi composta por Regina Ribeiro, mestre em Literatura Comparada pela UFC e colunista do O POVO, e Carlos Vazconcelos, professor do IFCE e doutor em Literatura Comparada, também pela UFC.

Já na vertente acadêmica, em Ensaio Social, atuaram os pesquisadores da UFC Fernanda Muller, doutora em Letras pela USP, e Atilio Bergamini, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Letras da UFC.

II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Quando: segunda-feira, 24, às 19 horas

Onde: Espaço O POVO Cultura & Arte (avenida Aguanambi, 282 - José Bonifácio)

Gratuito, mediante inscrições em https://forms.gle/HaKy1VcP2789p1BA9

Mais informações:

@fundacaodemocritorocha

e no site