Jimmy Cliff, um dos gigantes do reggae, morre aos 81 anos

Foto: Fabrece Coffrini/AFP Cantor Jimmy Cliff é responsável por sucessos como "I Can See Clearly Now"

A família do cantor e compositor Jimmy Cliff, referência do reggae, anunciou a morte do artista nesta segunda-feira, 24.

O comunicado assinado por Latifa, esposa de Cliff, foi divulgado na conta do Instagram do músico. Na legenda da publicação, ela afirma que o artista morreu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia”, iniciou a mensagem.

Em seguida, Latifa acrescentou: “Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um.”

A cônjuge, além de informar que mais detalhes ainda serão divulgados por ela e pelos filhos do músico, Lilty e Aken, também expressou gratidão à equipe médica e pediu privacidade no momento de luto.

“Quero agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este difícil processo. Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento.”

Sobre Jimmy Cliff

Conhecido como um dos pioneiros do reggae, Jimmy Cliff nasceu em Saint James, na Jamaica, em 1944. Ele iniciou a carreira de cantor aos 14 anos e lançou mais de 30 álbuns.

Entre seu principais sucessos estão as músicas “I Can See Clearly Now”, “You Can Get It If You Really Want”, “Wonderful World”, “Beautiful People” e “The Harder They Come”.

Com o lançamento, em 1967, do seu primeiro disco internacional, “Hard Road to Travel”, Jimmy ganhou maior projeção no mercado fonográfico.

Foram dois Grammy Award para o melhor álbum de Reggae, sendo o primeiro em 1985 com o "Cliff Hanger" e outro em 2012 com "Rebirth".

O último trabalho citado também apareceu na lista dos "50 Melhores Álbuns de 2012" da Rolling Stone.

Além da música, Jimmy deixou sua contribuição no cinema. Em 1972, ele estrelou o filme “The Harder They Come” que conta a história de um cantor de reggae em busca do sucesso.

Além da esposa, o artista deixa três filhos: Lilty Cliff, Aken Cliff e Nabiyah Be, filha fruto de um relacionamento com uma brasileira.

