"Natal, Música e Fé" tem nova edição com orquestra

Foto: João Filho Tavares "Natal, Música e Fé" ganha edição com orquestra

Acontece neste sábado, 6, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, a 5ª edição do "Natal, Música e Fé". Organizado pela jornalista Lêda Maria e promovido pelo O POVO, o concerto gratuito reúne música e espiritualidade ao abrir os ritos para o período natalino.

Com início às 19 horas, a programação musical contará com um coral com mais de quarenta vozes, uma orquestra sinfônica profissional e o cantor Paulo José Benevides.

Criado em 2021, o projeto surgiu como extensão do "Grande Concerto de Natal: Domingo de Luz", evento extinto que reunia mais de 500 pessoas anualmente na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

"Fizemos um levantamento em Fortaleza e vimos que o Natal estava se resumindo a promoções de lojas, amigo secreto e papai noel. A religiosidade, que é o verdadeiro sentido do Natal, estava sendo feita silenciosamente", relembra Lêda.

A fim de promover conexão com a espiritualidade, esta edição, além da celebração católica que marcava a abertura, promove um culto ecumênico, com um pastor da igreja evangélica e um dirigente espírita.

"É a primeira vez de uma linguagem direcionada à paz ao mundo por três religiosos diferentes. A ideia do culto ecumênico é relembrar que nós não podemos estar separados. O homem nasceu para ser um ser de união, um ser de comunicação, um ser fluido de amor e de paz. Então não justifica que nós estejamos vivenciando esse mundo separatista", defende a jornalista.

Após o ato, a programação continua com a apresentação de Paulo José Benevides, que trará um repertório que vai de clássicos natalinos a versões contemporâneas.

Em seguida, o evento recebe um grupo de coral heterogêneo, composto por pessoas de diferentes idades. O coletivo será acompanhado por uma orquestra sinfônica e regido pelo maestro Poty Fontenelle, músico que acumula 40 anos de condução de corais e 30 anos em orquestras.

"O coral é composto por 25 cantores, mais 15 crianças, além dos solistas e da orquestra. Com os músicos e solistas no final, são 60 pessoas se apresentando", conta Poty.

Para coordenar a façanha, o músico, que também foi o fundador e primeiro presidente da Federação Cearense de Coros, vem realizando uma preparação anual com os integrantes.

"Organizar musicalmente esse espetáculo requer uma série de trabalhos separados e juntos. Preparamos a orquestra com ensaios de naipes, harmonia, instrumentos melódicos, além da feitura e edição das partituras para os respectivos instrumentos. Há pessoas de vários corais cantando conosco, então pensamos nas boas vozes de Fortaleza para que seja um coral representativo do público que canta na Cidade", explica.

O repertório desta edição reúne como destaque cancioneiros tradicionais do período natalino, com outros hits da música pop. Na listagem, entram faixas como "Noite Feliz", "Anunciação" e "Stand By Me".

"No repertório, resolvemos fazer uma grande salada do bem, uma salada das músicas que embalam nossos corações com beleza, que vai da "Ave Maria" até "My Sweet Lord", dos Beatles. Não é um repertório essencialmente natalino, mas todas as músicas referem-se ao bem comum, ao carinho, à bondade e ao desejo de que as coisas continuem melhorando", diz Poty.

Para Lêda, ao pensar conjuntamente com o maestro na mensagem que o evento pretende transmitir, ela também encontra espaço para ressaltar a cultura local.

"Dentro desse contexto, estão também as músicas da cultura popular nordestina, que vão do pastoril ao reisado. É um momento de glória, onde interpretamos a linguagem popular que é cantada nos mais distantes lugares", destaca a também colunista do O POVO.

Para além do "Natal, Música e Fé", a dupla atua junta na promoção de eventos natalinos na Cidade há mais de 14 anos. Nos bastidores, a força motriz são dois profissionais que prezam pela essência da celebração e tentam resgatar os valores natalinos em meio ao consumismo da época.

"Hoje, eu posso garantir que Lêda é a maior incentivadora de eventos de Natal. Se tivéssemos energia, faríamos talvez quatro ou cinco concertos. Ano que vem, completamos 15 anos de atividade e estávamos pensando sobre a possibilidade de circular com esse concerto. É uma parceria muito vitoriosa, e ela tem uma sensibilidade muito grande para o Natal. Lêda insiste que a gente não deixe de fazer essa menção ao Natal dentro do nosso regionalismo", finaliza Poty.

Natal, Música e Fé 2025

Quando: sábado, 6, às 19 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

