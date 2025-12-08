Festival Bivar expande atuação em Fortaleza em nova edição

O Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro, um dos mais longevos do Ceará, chega à 22ª edição entre os dias 8 e 13 de dezembro, em Fortaleza. Reforçando a vocação social que marca sua história desde a criação, em 2003, o evento leva atividades por diversos espaços, incluindo apresentações em periferias.
Realizado pela Boca D’Cena Produções e Moio de Artes Produções Artísticas, o festival mantém o compromisso de levar arte, debate e formação para além do circuito central da capital cearense.
Com o tema “A Teatralidade da Presença: Corpo em Movimento, Arte que Salva”, o evento reúne 25 grupos na Mostra Competitiva e mais seis na Mostra Paralela, dedicada ao Teatro de Bonecos, que circulará por comunidades periféricas.
Os grupos receberão, respectivamente, apoios financeiros de R$ 1.500 e R$ 1.000, reforçando o caráter de incentivo e democratização cultural que orienta o festival desde sua origem.
A mediação desta edição fica por conta da atriz e diretora Jane Azeredo, e o evento homenageia artistas fundamentais para a cena teatral cearense: Ronaldo Agostinho e membros da Academia Cearense de Teatro (ACT), sendo eles Caio Quinderé, Lana Soraya, Ricardo Guilherme e Walden Luiz.
Criado há 22 anos na periferia de Fortaleza pelos produtores culturais Lucivan Moura e Monique Gonçalves, o festival leva o nome do artista plástico e dramaturgo Eurico Bivar, natural de Acopiara, cuja trajetória inspirou a missão de promover inclusão, visibilidade e oportunidades a artistas independentes e grupos de comunidades com pouco acesso a políticas culturais.
Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro
Confira os espetáculos da Mostra Competitiva
O Suicida - Escola de Teatro Carri Costa – Fortaleza/Ce
Lampião Led - Bandeira das Artes – Fortaleza/Ce
Diabo a Dois – Os Plautos – Fortaleza/Ce
Nonatin - Trapos & Cacarecos – Fortaleza/Ce
Constância Stanislau, O Ator Que Não Decorava - Prestatenção – Caucaia/Ce
Mãe Maria, Enunciar e Benzer - Crias de Teatro - Itarema/Ce
À Sombra das Ingazeiras - Trupe Caba de Chegar – Fortaleza/Ce
Pelo Amor de Deus - Espectros Cia Teatral de Pesquisa – Fortaleza/Ce
Medeia – O Ciclo de Sangue - Grupo Grite – Fortaleza/Ce
Paola, a Rainha da Noite - Fernanda Duarte – Fortaleza/Ce
Circo e Tapioca - Grupo Cultural Tapioca Radioativa - Redenção/Ce
Diomedes - Grupo Avia de Teatro – Fortaleza/Ce
Coisas da Vida - GENRO (Grupo de Estudos em Nelson Rodrigues) – Fortaleza/Ce
Celebridade - Lilia Ricardo – Sobral/Ce
João Memória, História de Meu Pai - Soma – Fortaleza/Ce (grupo convidado)
Mostra Paralela da Teatro de Bonecos
O Mágico de Oz - Bilu-Bila – Fortaleza/Ce
Fuga do Boi Dourado - Rapadurinha de Teatro – Redenção/Ce
As Alegrias de Matheus e a Dança do Boi Bumbá - Calu Maravilha – Fortaleza/Ce
Garrafão - Coletivo Pocim – Fortaleza/Ce
O Canto da Cataltaya - Bibiu Bonecos do Ceará – Caucaia/Ce
Zé e a Burrinha Xecéu – Histórias que Cabem num Caçuá - Ateliê Emanuel Bonequeiro – Caicó/RN
Quando: de 5 a 13 de dezembro
Onde:Beco do Céu (rua Artur Borges, 55 - Quintino Cunha), Comunidade das Orquídeas (rua 5, 1440 - Parque Santana), Praça do Colégio CERE (rua Dona Lúcia Pinheiro, 93 - Quintino Cunha) e Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175, Benfica)