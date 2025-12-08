Festival Bivar expande atuação em Fortaleza em nova edição

Foto: Guilherme Silva/ Divulgação Com 22 anos, Festival Bivar amplia ações nas periferias

O Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro, um dos mais longevos do Ceará, chega à 22ª edição entre os dias 8 e 13 de dezembro, em Fortaleza. Reforçando a vocação social que marca sua história desde a criação, em 2003, o evento leva atividades por diversos espaços, incluindo apresentações em periferias.

Realizado pela Boca D’Cena Produções e Moio de Artes Produções Artísticas, o festival mantém o compromisso de levar arte, debate e formação para além do circuito central da capital cearense.

Leia Também | Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em Fortaleza



Com o tema “A Teatralidade da Presença: Corpo em Movimento, Arte que Salva”, o evento reúne 25 grupos na Mostra Competitiva e mais seis na Mostra Paralela, dedicada ao Teatro de Bonecos, que circulará por comunidades periféricas.

Os grupos receberão, respectivamente, apoios financeiros de R$ 1.500 e R$ 1.000, reforçando o caráter de incentivo e democratização cultural que orienta o festival desde sua origem.

A mediação desta edição fica por conta da atriz e diretora Jane Azeredo, e o evento homenageia artistas fundamentais para a cena teatral cearense: Ronaldo Agostinho e membros da Academia Cearense de Teatro (ACT), sendo eles Caio Quinderé, Lana Soraya, Ricardo Guilherme e Walden Luiz.

Criado há 22 anos na periferia de Fortaleza pelos produtores culturais Lucivan Moura e Monique Gonçalves, o festival leva o nome do artista plástico e dramaturgo Eurico Bivar, natural de Acopiara, cuja trajetória inspirou a missão de promover inclusão, visibilidade e oportunidades a artistas independentes e grupos de comunidades com pouco acesso a políticas culturais.



Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro

Confira os espetáculos da Mostra Competitiva



O Suicida - Escola de Teatro Carri Costa – Fortaleza/Ce



Lampião Led - Bandeira das Artes – Fortaleza/Ce



Diabo a Dois – Os Plautos – Fortaleza/Ce



Nonatin - Trapos & Cacarecos – Fortaleza/Ce



Constância Stanislau, O Ator Que Não Decorava - Prestatenção – Caucaia/Ce



Mãe Maria, Enunciar e Benzer - Crias de Teatro - Itarema/Ce



À Sombra das Ingazeiras - Trupe Caba de Chegar – Fortaleza/Ce



Pelo Amor de Deus - Espectros Cia Teatral de Pesquisa – Fortaleza/Ce



Medeia – O Ciclo de Sangue - Grupo Grite – Fortaleza/Ce



Carne Moída - Cena Fórum – Caucaia/Ce



Matemática - Morgana Barbarella & Palhaço Suave – Fortaleza/Ce



Entrelinha - Coletivo Entrelinhas – Fortaleza/Ce



Era uma vez... - Coletivo Bologs-Palhaços Bufões – Fortaleza/Ce



Antes ou Depois da Chuva - Rafael Barbosa – Fortaleza/Ce



O Carcará e a Flor do Mandacaru - Grupo Mirante – Fortaleza/Ce



Palhaço Nu - Grupo Teatrar – Fortaleza/Ce



Fragmento Olivier – No Mundo dos Unicórnios - Cia. SERSART – Fortaleza/Ce



Homem Guabiru - Coletivo Inflamável – Fortaleza/Ce



Enredo Dentro da Melodia – CATTED - Fortaleza/Ce



Paola, a Rainha da Noite - Fernanda Duarte – Fortaleza/Ce



Circo e Tapioca - Grupo Cultural Tapioca Radioativa - Redenção/Ce



Diomedes - Grupo Avia de Teatro – Fortaleza/Ce



Coisas da Vida - GENRO (Grupo de Estudos em Nelson Rodrigues) – Fortaleza/Ce



Celebridade - Lilia Ricardo – Sobral/Ce



João Memória, História de Meu Pai - Soma – Fortaleza/Ce (grupo convidado)



Mostra Paralela da Teatro de Bonecos



O Mágico de Oz - Bilu-Bila – Fortaleza/Ce



Fuga do Boi Dourado - Rapadurinha de Teatro – Redenção/Ce



As Alegrias de Matheus e a Dança do Boi Bumbá - Calu Maravilha – Fortaleza/Ce



Garrafão - Coletivo Pocim – Fortaleza/Ce



O Canto da Cataltaya - Bibiu Bonecos do Ceará – Caucaia/Ce



Zé e a Burrinha Xecéu – Histórias que Cabem num Caçuá - Ateliê Emanuel Bonequeiro – Caicó/RN



Festival Nacional de Esquetes Bivar