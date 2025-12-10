Larissa Luz homenageia Gilberto Gil em show

Foto: Jordan Vilas/divulgação Larissa Luz apresenta novo repertório na capital cearense

Após apresentar-se no palco do Cineteatro São Luiz em dezembro com "Torto Arado - O Musical", Larissa Luz retorna a Fortaleza em janeiro de 2026. A cantora soteropolitana traz à capital cearense o show "Rock in Gil".

Com vendas de ingresso já abertas, o show ocorre no dia 25 de janeiro, um domingo. No repertório, ela revisita clássicos do também baiano Gilberto Gil em uma homenagem que traz à tona sua conexão com o rock.

"Pessoa Nefasta", "Rock do Segurança", "Back in Bahia" e "Punk na Periferia" são algumas das músicas de rock de Gil a integrar o setlist de Larissa Luz. Outras composições, como "Palcos e Barracos", ganham versões diferentes e mais alinhadas com a proposta do show.

Saiba mais sobre Larissa Luz

Tendo iniciado sua carreira musical na banda Ara Ketu, Larissa Luz tem três álbuns lançados em sua carreira solo e é conhecida por parceria com artistas como Emicida, Pitty e Elza Soares.

Uma das apresentadoras do programa Saia Justa, do GNT, Larissa também é atriz. Além de interpretar Bibiana na adaptação de "Torto Arado", livro de Itamar Vieira Junior, ela já viveu Elza Soares no teatro.



Com uma trajetória de mais de dez anos na música, a artista baiana canta sobre empoderamento, ancestralidade e afrofuturismo em ritmos misturados na base afro-brasileira. Ela também é compositora e produtora musical.

Foi indicada ao Grammy Latino pelo álbum "Território Conquistado" (2016) e ao APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) pela sua atuação em "Torto Arado - O Musical".

Larissa Luz em Fortaleza

Quando: 25 de janeiro de 2026

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: entre R$ 30 e R$ 80 via Sympla

Mais infos: @cineteatrosaoluiz