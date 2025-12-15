Barão Vermelho anuncia shows com formação original em 2026

Foto: Pedro Dimitrow/Divulgação Barão Vermelho faz shows com formação original em 2026

A banda de rock brasileira Barão Vermelho realizará em 2026 shows com a formação original. Intitulada “Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar”, a turnê inicialmente passa pelo Rio de Janeiro (RJ) e por São Paulo (SP).

Além dos primeiros integrantes do Barão Vermelho, os dois shows têm participação especial de Ney Matogrosso. Fazem parte da formação Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo).

O guitarrista Fernando Magalhães, que ingressou no grupo em 1985, entra como convidado especial. A pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 12, às 15 horas, e é exclusiva para clientes do banco Itaú. A venda geral de ingressos se inicia na segunda-feira, 15.

Barão Vermelho Encontro: turnê rodará o País

Apesar de terem inicialmente sido divulgadas somente duas cidades para os shows, a ideia, segundo a produtora 30e, é que a turnê rode o Brasil. No Rio de Janeiro, a apresentação ocorre na Farmasi Arena em 30 de abril. Em São Paulo, o show é no Allianz Parque, em 23 de maio.

O repertório dos shows abrange todas as fases do grupo. Há faixas como “Todo Amor Que Houver Nessa Vida”, parceria de Cazuza e Frejat, “Por Você”, “Bete Balanço”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Maior Abandonado”, “Puro Êxtase” e “Codinome Beija-Flor”.

A turnê é mais uma ação da 30e com a marca “Encontro”. A primeira iniciativa foi o Titãs Encontro, na qual a banda fez apresentações com sua formação original. No caso do Barão Vermelho, na primeira leva de integrantes havia também Cazuza, falecido em 1990.

Barão Vermelho Encontro: pausa na formação atual

A formação atual do Barão Vermelho é composta por Fernando Magalhães (guitarra), Mauricio Barros (teclados), Guto Goffi (bateria) e Rodrigo Suricato (voz e guitarra) - e ela está, inclusive, em turnê, chamada “Do Tamanho da Vida”. Entretanto, com o projeto “Encontro”, haverá modificações.

Barros e Goffi farão uma pausa para se dedicar ao Barão Vermelho Encontro. Após essa turnê, retornam à estrada com a formação atual da banda, que tem planos de lançar material inédito.

“É especial fazer essa série de shows com nossos amigos Dé e Frejat. Será como no início, nos primeiros ensaios, ainda na sala da minha casa, mesmo antes da chegada do Cazuza. Apesar de não o termos no palco, ele estará bem representado por suas letras e músicas", afirma Mauricio Barros em comunicado à imprensa.

Barão Vermelho Encontro 2026

Quando : 30 de abril e 23 de maio de 2026

: 30 de abril e 23 de maio de 2026 Onde : Farmasi Arena (Rio de Janeiro) e Allianz Parque (São Paulo)

: Farmasi Arena (Rio de Janeiro) e Allianz Parque (São Paulo) Quanto : a partir de R$ 197,50 (Rio de Janeiro) e R$ 97,50 (São Paulo)

: a partir de R$ 197,50 (Rio de Janeiro) e R$ 97,50 (São Paulo) Vendas: site Eventim; pré-venda a partir de sexta-feira, 12, às 15 horas e venda geral na segunda-feira, 15, às 12 horas

Barão Vermelho no Rio de Janeiro

Quando : quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 22 horas

: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 22 horas Onde : Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro)

: Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro) Quanto:

Cadeira N3 - R$ 197,50 (meia); R$ 256,75 (social); R$ 335,75 (cliente Itaú) e R$ 395 (inteira)

- R$ 197,50 (meia); R$ 256,75 (social); R$ 335,75 (cliente Itaú) e R$ 395 (inteira) Cadeira N1 - R$ 262,50 (meia); R$ 341,25 (social); R$ 446,25 (cliente Itaú); R$ 525 (inteira)

- R$ 262,50 (meia); R$ 341,25 (social); R$ 446,25 (cliente Itaú); R$ 525 (inteira) Pista Premium - R$ 282,50 (meia) R$ 367,25 (social); R$ 480,25 (cliente Itaú); R$ 565 (inteira)

- R$ 282,50 (meia) R$ 367,25 (social); R$ 480,25 (cliente Itaú); R$ 565 (inteira) VIP - Puro Êxtase - R$ 782,50 (meia); R$ 867,25 (social); R$ 980,25 (cliente Itaú); R$ 1.065,00 (inteira)

Barão Vermelho em São Paulo

Quando : sábado, 23 de maio de 2026, às 19 horas

: sábado, 23 de maio de 2026, às 19 horas Onde : Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo)

: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo) Quanto: