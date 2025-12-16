Dwayne Johnson fala sobre desafios como lutador profissional em novo filme

Foto: DIAMOND FILMS/DIVULGAÇÃO The Rock protagoniza o longa "Coração de Lutador: The Smashing Machine", que está disponível na Prime Video

No começo de outubro, o Gold Derby, principal site americano de apostas para o Oscar, anunciou uma reviravolta nas expectativas pela categoria de Melhor Ator: o brasileiro Wagner Moura, estrela de "O Agente Secreto", havia assumido a quinta vaga no lugar de Dwayne Johnson, The Rock, intérprete que vem numa trajetória ascendente de reconhecimento desde que seu filme "Coração de Lutador" estreou no 82º Festival de Veneza, em setembro.

Ele segue na corrida pelo Globo de Ouro 2026, indicado na categoria de Melhor Ator em Drama ao lado de Wagner. Astro de blockbusters, comédias e filmes de verão de grande distribuição do mercado americano, como "O Retorno da Múmia", "O Fada do Dente", "Jumanji: Bem-vindo à Selva" e até o filme de super-herói "Adão Negro", o ator mergulha agora numa espécie de "ponta de virada" na sua carreira ao mesmo tempo que olha para o começo de tudo.

Ainda nos anos 1990, o apelido "The Rock" nasceu como seu nome de ringue quando estava se tornando conhecido no mundo como um lutador profissional. Neste século XXI, mesmo seguindo carreira no cinema com sucessos de bilheteria, ele ainda manteve sua atividade como atleta de artes marciais.

Por isso mesmo é curioso que sua guinada para uma dramaturgia mais concentrada e complexa seja justamente na pele de um personagem lutador de Wrestling, Mark Kerr, tendo que atuar sob camadas de maquiagem para se transformar em alguém tão próximo do seu próprio universo.

Estreia na direção solo de Benny Safdie, é interessante o jeito que o filme busca para fugir da sensação dos ringues. Apesar de ter cenas intensa de duelos, filmadas com uma inquietação que o faz soar como documentário, o drama acontece mesmo nos bastidores quando as virtudes e as falhas desse personagem são expostas para humanizá-lo e distanciar o esporte da mera violência.

Embora não seja algo tão bem-sucedido, especialmente porque o conflito com sua esposa (interpretada por Emily Blunt) parece estar sempre numa repetição superficial, a dualidade de Kerr como um homem quieto, apesar de potencialmente agressivo, é algo que envolve do começo ao fim.

Em coletiva de imprensa internacional com presença do O POVO em outubro, Dwayne foi franco ao falar sobre o paralelo entre suas duas carreiras dentro do set de filmagem.

"Eu tinha muitos amigos no mundo do combate e eles perderam suas vidas para a saúde mental. Eles perderam a vida para o vício", conta em tom comedido. "Isso voltou à tona e essa ideia do quão afortunado eu era por poder interpretar Mark Kerr, que foi um dos sortudos que não sucumbiu", apota.

O roteiro também assinado por Benny não esconde a relação de Mark com opioides, inicialmente para conter dores de uma profissão tão violenta, mas depois guiando um estilo de vida baseado no abuso das substâncias mesmo fora das batalhas. A relação muito próxima da obra com o próprio Mark, que hoje está aposentado da atividade aos 56 anos, inscreve um interesse claro de conscientização a respeito do assunto.

Dwayne aproveitou a oportunidade para atravessar a gravidade do filme com sua própria história, principalmente ao falar do esporte ter surgido como uma resposta na sua infância diante da família com poucos recursos financeiros: "Quando você é criança, não nota isso. Mas à medida que eu crescia e via o que outras pessoas tinham, fui percebendo que não tínhamos nada. E a situação foi piorando. Na adolescência comecei a ter problemas, fui preso algumas vezes, reprovado na escola, suspenso".

Quando foi chamado pelo professor da escola para estar no time de futebol americano ao lado de outros adolescentes, porém, as coisas mudaram: "Nós tínhamos acabado de ser despejados do Havaí e aquele homem mudou minha vida. Eu percebi que era bom em algo, e que o esporte seria meu ingresso para tirar meus pais daquela vida".

No final da entrevista, inevitavelmente, ele foi perguntado sobre como estavam as expectativas com o filme na esteira das grandes premiações de Hollywood, ao que o ator respondeu modestamente: "Esse filme mudou a minha vida, foi um divisor de águas, e se um dia ele me levasse ao Oscar... meu Deus, isso seria uma bênção".

Apesar de estar em baixa nas apostas da imprensa americana por conta da má recepção de bilheteria que o filme teve na sua estreia doméstica, a fusão de Dwayne Johnson e The Rock na tela do cinema, definitivamente, não é carta fora do baralho.

"Coração de Lutador: The Smashing Machine" está disponível no catálogo da plataforma de streaming Prime Video.



