Análise: banda brasileira Foto em Grupo lança o primeiro álbum

Diversos filmes e séries abordaram a trama de amigos que formam uma banda, como "Escola de Rock" (2003), "Malhação" (2004) "Daisy Jones and The Six" (2023), "The Runarounds" (2025). Mostrar a química entre os integrantes nas músicas é algo que esses grupos têm em comum. O Foto em Grupo transmite essa mesma energia - e, de fato, é uma banda formada por amigos.

No dia 28 de agosto de 2025, junto ao anúncio do line-up do Festival Lollapalooza 2026, a banda se lançou ao mundo e, no dia 12 de dezembro, chegou às plataformas digitais o primeiro álbum. O projeto é composto por artistas já carimbados pelo público do pop brasileiro: o guitarrista Otávio Cardoso, conhecido como Zani; Pedro Calais, vocalista da Lagum; Ana Caetano, do duo Anavitória; e João Ferreira, vocalista da Daparte.

Estes quatro artistas, que já colaboraram anteriormente em composições, agora lançam um conjunto de músicas juntos. "A gente já fazia som junto, só não lançava em grupo", é o que diz a descrição deles em suas redes sociais. Com 11 canções em pouco mais de 30 minutos de duração, o disco traz o que o público já conhece.

A primeira música lançada, "Toda esfera", em 22 de setembro, e o sentimento de que já a havia escutado antes foi inevitável. A melodia é similar ao que a dupla Anavitória apresentou em seu álbum "Esquinas" (2024). Assim, a empolgação criada desde o anúncio da união dos artistas foi colocada em xeque.

Por isso, o trabalho tem tudo para conquistar os fãs de Lagum, Anavitória e Daparte. As músicas "Sexo" e "Feito folha", por exemplo, também parecem saídas diretammente do álbum "Esquinas" - do duo do qual Ana Caetano faz parte. As canções "Fuga da culpa" e "A noite é uma criança" seriam facilmente confundidas com produções da banda mineira Lagum. Assim como "Navegantes" e "Feito folha" bebem da fonte da banda Daparte.

Essa semelhança não é algo que torna o projeto ruim, mas não provoca novidade no cenário nacional. Afinal, é uma superbanda que parece ter surgido mais para divertir e trabalhar com proximidade, lançando um álbum leve e tranquilo de escutar.

As vozes já marcantes levam o inconsciente para as bandas já conhecidas. Quase impossível não ligar a voz de Pedro à Lagum, a de Ana ao duo Anavitória e a de João à Daparte. Eles, por vezes, já lançaram músicas juntos, logo, a união de seus timbres também não é novidade.

Uma grande surpresa foi a voz de Zeni nas produções. O guitarrista da Lagum se aventurou nos vocais, principalmente na música "Eu tenho medo". Ao lado de Ana, a canção balança o corpo e parece envolvê-lo em um abraço. Com uma letra e melodia cativantes, a combinação das vozes de Zeni e Ana torna a experiência digna de ser escutada no volume máximo do fone de ouvido.

Se o Foto em Grupo permanecer em atividade, será um desafio estabelecer uma distinção entre os trabalhos anteriores e conseguir trazer algo novo ao mercado brasileiro. Seria interessante escutar composições e não questionar a qual grupo elas pertencem. Apesar de ser um álbum contagiante, não deixa uma marca forte e se torna "mais do mesmo".

Talvez a pretensão dessa união seja apenas divertir, trabalhar com amigos ou até mesmo uma estratégia para impulsionar as carreiras. Porém, é fato que o álbum tem tudo para envolver os fãs que já conhecem os trabalhos anteriores dos integrantes. Apesar de sentir falta de algo que o diferencie, esse disco - também chamado "Foto em Grupo" - é uma oportunidade de crescer o pop e a música independente brasileira.

Em um momento em que artistas internacionais como Djo, Sombr e Role Model estão em alta nas paradas, é importante ressaltar que a cena nacional produz músicas indie pop. Para aqueles apaixonados pelo estilo de música produzido por bandas internacionais, o álbum "Foto em Grupo" é uma boa opção para consumir arte brasileira.

O futuro do Foto em Grupo

O grupo está com show marcado para o dia 21 de março de 2026, no segundo dia do Festival Lollapalooza, levantando a curiosidade de como será a apresentação deles juntos no palco pela primeira vez como banda. Na última edição do Festival Zepelim, em Fortaleza, tivemos uma pequena prévia do que esperar. Ana Caetano subiu ao palco ao lado da banda Lagum para cantarem uma colaboração juntos. Por mais que não fosse diretamente ligado ao Foto em Grupo, a química transmitida entre os amigos é algo que deve se repetir no palco de São Paulo.

O Foto em Grupo ainda não anunciou outras datas de shows e nem próximos passos para a divulgação desse primeiro álbum, mas vale a escuta. Aqueles que gostam de músicas envolventes terão bons 30 minutos de escuta.





Onde escutar: disponível em todos as plataformas de música

disponível em todos as plataformas de música Mais informações: @fotoemgrupo no Instagram



