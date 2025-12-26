Tempo de brindar: veja dicas de harmonização para ceia de Réveillon

Foto: FCO FONTENELE D'Vinos Wine Store oferece variedade para clientes

Nesse período de fim de ano, costumamos olhar para trás vendo o que se foi, vislumbrando e celebrando o que está por vir. Algumas tradições e rituais são lembradas no momento, sejam as cores diversas de roupas; as "sete ondinhas"; os fogos de artificio ou as festas em família.

A virada é o momento de degustar da boa comida, da música de qualidade unindo das pessoas que mais gostamos, sem deixar faltar o famoso brinde de entrada do novo. Esse período de confraternização é importante para renovar as energias e fortalecer para os desafios do ano seguinte.

O Vida&Arte conversou com Karime Loureiro e Renato Brasil, colunistas do O POVO, com a proposta de trazer dicas de especialistas para harmonizar o brinde de Réveillon dos leitores.

Opções de vinhos e espumantes para harmonização

Karime Loureiro é advogada e sommelière formada pela International Wine Tasters Organization e atua como palestrante em eventos enogastronômicos. Apaixonada pelo mundo dos vinhos, ela ministra cursos pelo Brasil, é influenciadora digital do segmento e presta consultoria de harmonização para eventos.

Ela destaca a mistura de comidas nas ceias do mês de dezembro. O Natal, por exemplo, tem sabores afetivos como o salpicão e rabanada, enquanto o Réveillon também costuma ter pratos como castanhas, frutas secas e diferentes queijos. "Uma verdadeira 'orgia' gastronômica. Seria um crime eleger o tinto encorpado que seu tio insiste em dizer que é a melhor opção, o vinho vai "atropelar" os sabores de todas aquelas comidinhas gostosas que temos como entradinhas", considera.

A sommelière indica vinhos "um pouco mais ácidos, principalmente se houver queijos ou algo mais gorduroso, então precisaremos de algo leve e com boa acidez". A resposta é simples: "espumante Brut, porque é um espumante com uma acidez na medida, levinho, ligeiro no paladar, ou seja, não vai roubar a cena, só ajudar na harmonização de começo de festa". A opção pode ser encontrada nos mercados por valores a partir de R$ 40.

Para Karime, versatilidade é a palavra-chave deste período. "Com nosso calor, eu sempre sugiro vinhos mais frescos: brancos, rosés e espumantes. Se for tinto, optemos por Pinot Noir e Gammay. Para minha ceia certamente começarei com um espumante ice para começar (gelo e laranja) e, na sequência, um bom espumante brasileiro".

Versatilidade para a ceia

Renato Brasil é químico e formado sommelière pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo, além de ser diretor e fundador da associação. Mestre em Gastronomia pela Universidade Nova de Lisboa, hoje atua como docente em enologia e consultor de distribuidoras e restaurantes.

Por conta das muitas possibilidades de alimentos nestas refeições, ele afirma que, quanto mais versátil for o vinho, melhor a bebida irá performar. "Vinhos rosés, por exemplo, tem refrescância dos brancos e alguma textura para acompanhar pratos que ficam muito bons com vinhos tintos. Para a ceia de fim de ano, eu escolhi vinhos mais leves, como um rosé da Sacramento Vinifer II Dolce Far Niente (R$ 139), um rosé de pinot noir, super refrescante, e com excelente volume de boca, acidez que pede comida", reforça.

Ele comenta sobre o destaque para as bebidas nacionais, especificando um rótulo que teve relevância em 2025. Renato projeta ainda a valorização real dos produtos brasileiro para o ano de 2026.

"Esse foi um ano de vinhos brasileiros, um destaque para os vinhos do Sul de Minas. Acho que muitos vinhos brasileiros tiveram destaque nacional e internacionalmente, mas o Isabela Syrah 2023, da vinícola Maria Maria, no Sul de Minas. Ele obteve em um concurso internacional realizado em Londres com muita relevância junto aos especialistas em vinho, o Decanter World Wine Awards, a maior nota que um brasileiro já ganhou". A opção pode ser encontrada por R$ 350 no site

(vinhosmariamaria.com.br).

"Tenho notado que, ultimamente, os vinhos brancos da casta Sauvignon Blanc e os espumantes em geral estão em uma crescente. Aposto certamente na consolidação dessa tendência", complementa Renato.





Para quem não teve tempo de comprar bebidas em meio à correria, os especialistas oferecem dicas de o que fazer e onde achar bebidas com melhor custo beneficio.

Renato destaca que a época é de promoções, e os clientes devem se atentar para a idade dos vinhos, importante para preservar as características positivas.

"Em geral, em todas as lojas têm vinhos que podem ser aproveitados. A dica de ouro é buscar vinhos jovens, principalmente brancos. Quanto mais jovens, mais saudáveis. Aquela afirmação de que vinho bom é vinho velho só é verdadeira para vinhos especiais, e 90% do que está no mercado é vinho para ser consumido jovem. Vejo com preços muito competitivos as grandes distribuições, como Pão de Açúcar e Mercadinhos São Luiz, mas a internet tem uma quantidade de lojas que aproveitam essas datas para girar estoque e os preços tendem a ter uma diminuição", completa.

"Lojas especializadas, como a D'vinos, tem uma infinidade de rótulos para todos os gostos e bolsos. Alguns supermercados tem adegas muito boas", acrescenta Karime.

A D'vinos Wine Store é uma loja e wine bar especializada em vinhos e espumantes. Está localizada na av. Virgílio Távora, número 665, no Meireles. O funcionamento é de segunda e terça, das 9h às 20h, e de quarta a sábado, das 9h às 22h.





