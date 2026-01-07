Documentário sobre a história da UFC é lançado em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS A Casa de Cultura Alemã, localizada no bairro Benfica, é um dos prédios mais simbólicos da universidade

Que enredos valem a pena ser contadas? O que é interessante de se assistir no telão de um cinema? A narrativa que estreia nesta quarta-feira, 7, no Cineteatro São Luiz, conta a história real de uma universidade que ficou mundialmente famosa por criar um curativo biológico a partir da pele de tilápia; um creme cicatrizante natural feito com acerola; um reator solar que usa resíduos da agroindústria e até meias de tratamento para pé diabético.

Mais do que uma instituição de ensino, a Universidade Federal do Ceará (UFC) se tornou um motor de desenvolvimento científico, social, cultural e econômico do Brasil — com impacto global.

Foto: FERNANDA BARROS Custódio Almeida foi aluno, professor e atualmente é reitor da Universidade Federal do Ceará

É por esse legado que urgiu a proposta de um produto audiovisual para celebrar o septuagenário da UFC, completos em dezembro de 2024. Idealizado pelo cineasta Wolney Oliveira e pelo atual reitor Custódio Almeida, o documentário "70 anos da Universidade Federal do Ceará" encerra a programação oficial de aniversário da instituição de ensino.

A proposta do filme é ser um produto audiovisual que conversa com o livro "UFC: Biografia de uma universidade", lançado pelo cearense Lira Neto em outubro de 2025. "Entendemos que o registro de imagens, sons, pessoas e depoimentos seria uma forma especial de deixar registrada a importância da UFC para o desenvolvimento do Estado do Ceará e da Região Nordeste nas últimas décadas", esclarece Custódio.

O reitor, que também foi aluno e professor da universidade, fez parte de 41 anos dos 71 da instituição. "A minha vida pode ser contada largamente pela minha relação com a UFC, onde se deu toda a minha formação política", destaca.

Wolney, que divide a direção do projeto ao lado de Joe Pimentel, aponta que o filme atuará como um registro histórico: pela sua proposta de "contar a trajetória da universidade, desde a sua criação, destacando tudo o que aconteceu nesse período e mostrando a importância, o tamanho e o peso no desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil".

Conforme sustentado pelo cineasta, a UFC tem distinção nacional. Esse mérito se explica, segundo Custódio, pelas conquistas desde sua instalação na capital cearense. Entre elas, o reitor destaca momentos históricos.

"A expansão para o interior do Estado (Cariri, Sobral, Quixadá, Russas, Crateús e Itapajé); e a adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni — Decreto Presidencial de abril de 2007), que trouxe a consolidação da universidade com muitos novos cursos de graduação e de pós-graduação e com a ampliação de vagas para estudantes, docentes e técnicos", cita.

A história da universidade

O filme tem depoimento de agentes com ligação direta a UFC. Entre eles, o escritor Lira Neto; os professores Nelson Braga, Adísia Sá, Eduardo de Ataíde Bezerra de Menezes; além do próprio Custódio e ex-reitores da universidade. Estudantes, servidores e até agentes públicos trazem suas narrativas.

"Se você observar, muita gente importante passou pela UFC, como o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana. São pessoas com trajetórias relevantes e histórias significativas para contar sobre a instituição", afirma Wolney.

É principalmente resgatando e homenageando a história da universidade que servidores e alunos da UFC avaliam os próximos passos da academia. Sobre os obstáculos atuais e futuros, o reitor expõe: "O maior desafio é garantir a permanência dos seus estudantes, que são pelo menos 50% cotistas e precisam de assistência estudantil ampla e substancial".

"Precisamos de orçamento adequado para garantir as conquistas de expansão dos últimos anos, a permanência dos estudantes e os investimentos em pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento e inovação que o País necessita", sintetiza Custódio.

