Teatro: confira lista com 6 peças para ver em janeiro

Foto: Diego Souza/Divulgação/ Netflix/Divulgação De "Guerreiras do K-Pop" a "Drácula", temporada de teatro 2026 tem início em Fortaleza

Fortaleza já deu início à temporada de teatro 2026. O Vida&Arte separou mais de 10 espetáculos para você conferir durante o mês de janeiro em diferentes equipamentos culturais da Cidade. A lista começa na terça-feira, 6.



A comédia é predominante entre as peças selecionadas. "As Vizinhas", "Casa Broder Fortaleza" e "Tita&Nic" são as representantes do gênero e ocorrem no Teatro da Praia.

A primeira explora a dinâmica entre duas mulheres muito diferentes, uma recém-divorciada e uma funcionária pública, que dividem o mesmo corredor do prédio onde moram.

Já a segunda transforma o cotidiano de uma família de classe média em um reality show aos moldes do Big Brother Brasil. "Tita&Nic", por sua vez, importa e adapta a história de "Titanic" para o Brasil, tratando de temas como poder, romance e pobreza com humor.

Foto: @dieosouzafotografo/DIVULGAÇÃO "Drácula: A Lenda da Sombra" aposta em uma releitura ousada, que dialoga com o imaginário contemporâneo sem perder o peso gótico da obra original

Para contemplar todos os gostos, "Drácula - A Lenda da Sombra" adiciona à lista uma dose de terror, drama e mistério. Inspirada no livro de Bram Stoker, a peça teatral traz para os palcos o icônico, sensual e nobre vampiro do romance gótico de 1897, que viaja alimentando-se de sangue para conquistar a imortalidade.

Com grande elenco e produção independente, a narrativa clássica ganha novos ares com a montagem. "Nesse espetáculo nós homenageamos a obra original mas também trazemos novos personagens, novos desfechos e novas explicações para o que aconteceu", diz Iuri Cintra.

O diretor do espetáculo, que também assina o texto da peça, lista "os motivos de Vlad se tornar um vampiro, o passado de sua amada Mina, o envolvimento de outros personagens na trama e suas personalidades" entre as mudanças apresentadas na adaptação.

Tendo estreado no ano passado, a peça retorna aos palcos em 2026, dessa vez do Theatro José de Alencar. Da estreia, Iuri Cintra ressalta o encantamento do público com "Drácula - A Lenda da Sombra".

Ainda que a comédia seja amplamente associada ao Ceará, ele afirma acreditar "que nosso povo também anseia por mais produções grandiosas e ousadas que sejam feitas aqui na nossa terra, o que muito nos dá orgulho".

Após o filme "Guerreiras do K-Pop" tornar-se o mais visto da Netflix, a produção agora chega aos palcos. "As Estrelas Guerreiras do K-Pop" e "Guerreiras Mágicas do K-Pop" inspiram-se na produção para levar a história de três jovens artistas ao teatro.

"Matilda", obra de Roald Dahl que virou um filme de sucesso em 1997, também ganha os palcos em Fortaleza com o espetáculo "Matilda O Musical". A montagem adapta a história da garotinha que encontra nos livros a salvação das violências e negligência.

"Aracati" explora a memória guiada pelo caminho traçado pelos ventos de Aracati, município cearense localizado a 150 km de Fortaleza.

No embalo da celebração do Dia de Reis, marcado no calendário de janeiro, o espetáculo "O Encantar do Mateus e o Boi Bordado" mistura o reisado e o teatro de mamulengos. Para o público infantil, "O Espetáculo Spidey e Seus Amigos" traz os heróis que combatem crimes e entretêm a criançada.

Peças de teatro em Fortaleza em janeiro

As Vizinhas

Quando: sábado, 10, às 21h30min

sábado, 10, às 21h30min Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Via Sympla

Tita&Nic

Quando: sábado, 17, às 21h30min

sábado, 17, às 21h30min Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Via Sympla

O Encantar do Mateus e o Boi Bordado

Quando: sexta-feira, 23, às 12h30min

sexta-feira, 23, às 12h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Aracati

Quando: sexta-feira, 30, até domingo, 1° de fevereiro, às 20 horas

sexta-feira, 30, até domingo, 1° de fevereiro, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Via Sympla

O Espetáculo Spidey e Seus Amigos

Quando: sábado, 31, às 15 horas

sábado, 31, às 15 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Via Uhuu

Drácula - A Lenda da Sombra