Canal Brasil faz maratona para celebrar 60 anos de Karim Aïnouz

Foto: Maria Lobo/Divulgação Cineasta cearense Karim Aïnouz é homenageado com maratona de filmes

O Canal Brasil exibe no próximo domingo, 18, uma maratona de filmes do diretor cearense Karim Aïnouz. A ação celebra os 60 anos do cineasta, a serem completados no sábado, 17. Ao todo, a programação reúne cinco longas-metragens.

A maratona tem início às 20 horas e segue até a madrugada de segunda-feira, 19. O primeiro filme exibido é “O Céu de Suely” (2006). Na sequência, o público confere “Madame Satã” (2001), “Motel Destino” (2024), “Praia do Futuro” (2014) e “O Abismo Prateado” (2011).

Nascido em 1966, Karim Aïnouz é conhecido por sua vasta filmografia. Ele iniciou a carreira no cinema como co-roteirista de filmes nacionais, como “Abril Despedaçado” (2001), de Walter Salles. Entre suas obras está “A Vida Invisível” (2019), com a qual ganhou o prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes.

Entre os filmes exibidos está "O Céu de Suely" (2006). O longa é protagonizado por Hermila (Hermila Guedes). Ela é uma jovem de 21 anos que voltou à sua cidade-natal, a pequena Iguatu, no interior do Ceará. Ela volta com seu filho, Mateuzinho, e aguarda a chegada de Mateus, pai da criança, que ficou em São Paulo para acertar assuntos pendentes. Porém, o tempo passa e Mateus simplesmente desaparece. Querendo deixar o lugar de qualquer forma, Hermila tem uma ideia inusitada: rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro suficiente para comprar passagens de ônibus para longe e iniciar uma nova vida.

Também será exibido "Madame Satã" (2001). Nesta cinebiografia, Karim Aïnouz apresenta um personagem contraditório e fascinante que se tornou uma referência na cultura marginal urbana do século XX: João Francisco dos Santos. Negro, homossexual, malandro, pai adotivo de sete filhos, se torna artista de cabaré e se transforma no mito Madame Satã, lendária figura da boêmia carioca.

Os outros longas que completam a maratona são "Motel Destino" (2024), "Praia do Futuro" (2014) e "O Abismo Prateado" (2011).

Maratona Karim Aïnouz: veja sequência de exibição dos filmes

20 horas - “O Céu de Suely”



21h25min - “Madame Satã”



23h05min - “Motel Destino”



1h05min - “Praia do Futuro”



2h50min - “O Abismo Prateado”



Maratona Karim Aïnouz no Canal Brasil

