Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA

Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação Silvero Pereira retorna ao teatro com espetáculo "Pequeno Monstro"

O ator Silvero Pereira leva o espetáculo "Pequeno Monstro" ao palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) nos dias 5 e 6 de fevereiro.

A peça aborda as violências sofridas pelas populações LGBTQIA+ desde a infância. Apesar de não falar totalmente sobre a história do ator, o solo compartilha relatos de casos de homofobia e bullying vividos por ele.

O retorno do espetáculo à capital cearense acontece dois anos após a passagem pelo cineteatro São Luiz. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela bilheteria do teatro ou pelo site do Sympla. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 100.

Com título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu, a obra mistura teatro, música e reflexões sociais para desenvolver a trama.

Em cena, Silvero mistura as linguagens artísticas com matérias jornalísticas, memórias próprias e também de outras pessoas.

Espetáculo "Pequeno Monstro" com Silvero Pereira

Quando: 5 e 6 de fevereiro, quinta-feira e sexta-feira, às 20 horas

5 e 6 de fevereiro, quinta-feira e sexta-feira, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Ingressos: A partir de R$ 25; vendas na bilheteria do TJA e no Sympla

A partir de R$ 25; vendas na bilheteria do TJA e no Sympla Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar



