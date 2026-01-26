Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA

O ator Silvero Pereira leva o espetáculo "Pequeno Monstro" ao palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) nos dias 5 e 6 de fevereiro.
A peça aborda as violências sofridas pelas populações LGBTQIA+ desde a infância. Apesar de não falar totalmente sobre a história do ator, o solo compartilha relatos de casos de homofobia e bullying vividos por ele.
O retorno do espetáculo à capital cearense acontece dois anos após a passagem pelo cineteatro São Luiz. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela bilheteria do teatro ou pelo site do Sympla. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 100.
Com título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu, a obra mistura teatro, música e reflexões sociais para desenvolver a trama.
Em cena, Silvero mistura as linguagens artísticas com matérias jornalísticas, memórias próprias e também de outras pessoas.
Espetáculo "Pequeno Monstro" com Silvero Pereira