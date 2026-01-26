Logo O POVO+
Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA
Comentar
Vida & Arte

Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJA

Ator Silvero Pereira retoma espetáculo "Pequeno Monstro" com sessões no Theatro José de Alencar em fevereiro
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Silvero Pereira retorna ao teatro com espetáculo
Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação Silvero Pereira retorna ao teatro com espetáculo "Pequeno Monstro"

O ator Silvero Pereira leva o espetáculo "Pequeno Monstro" ao palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) nos dias 5 e 6 de fevereiro.

A peça aborda as violências sofridas pelas populações LGBTQIA+ desde a infância. Apesar de não falar totalmente sobre a história do ator, o solo compartilha relatos de casos de homofobia e bullying vividos por ele.

O retorno do espetáculo à capital cearense acontece dois anos após a passagem pelo cineteatro São Luiz. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela bilheteria do teatro ou pelo site do Sympla. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 100.

Com título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu, a obra mistura teatro, música e reflexões sociais para desenvolver a trama.

Em cena, Silvero mistura as linguagens artísticas com matérias jornalísticas, memórias próprias e também de outras pessoas.

Espetáculo "Pequeno Monstro" com Silvero Pereira

  • Quando: 5 e 6 de fevereiro, quinta-feira e sexta-feira, às 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Ingressos: A partir de R$ 25; vendas na bilheteria do TJA e no Sympla
  • Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar

 

O que você achou desse conteúdo?