Luciano Franco celebra 75 anos com show no Cantinho do Frango

Foto: Luiz Alves / Divulgação O multi-instrumentista Luciano Franco celebra 75 anos com apresentação no Cantinho do Frango

Falar em Luciano Franco é também referendar e referenciar a música cearense que hoje soa pelo universo. E digo: foi oficialmente no dia 22 de janeiro que Luciano Franco virou a folha de seu calendário pessoal para a casa dos 75 anos, dos quais pelo menos 60 foram envolvidos com a música. Significativo marco.

A comemoração oficial do natalício deu-se no Fuxico Beer, na sexta-feira, dia 23 de janeiro, mas, na verdade, as comemorações começaram na terça-feira anterior, no melhor Espetinho da cidade - salve, salve, Alexandre Café e Renato Fiori -, onde o músico costuma se reunir com amigos dessa arte e inter-relacionados para boas conversas regadas a espetinhos e cervejas geladas.

Luciano Franco é daquelas pessoas que não podem comemorar o aniversário em apenas um dia - o seu enorme círculo de amizades não permite. Músico e compositor, é conhecido e reconhecido por sua obra musical aqui no Ceará e em vários estados brasileiros - como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais -, além de sabê-la regozijando os dias de plurais ouvintes nos mais diversos lugares do mundo pelas ondas das plataformas digitais.

E nesta quinta-feira, 12, a partir das 19 horas, o artista cearense realiza um show comemorativo pelo aniversário no no Cantinho do Frango.

Dedicado cem por cento à música desde sua aposentadoria do serviço público, em 2010, Luciano, músico cascavelense, tem em sua história (iniciada por volta dos 15 anos) o registro de ter tocado com Cauby Peixoto, Roberto Menescal, Aparecida Silvino, Marina Cavalcante, Claudine Albuquerque, Dalwton Moura, Osmar Milito, Clara Nunes, Cláudia Barroso, Núbia Lafayete, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Maysa, Altemar Dutra (pai e filho), Idilva Germano, Edinho Vilas Boas, Gilmar Nunes, Edmar Gonçalves, Rogério Lima, Rogério Franco, Cris Fiuza, Regina Kinjo, Yayá Vilas Boas, Fabíola Líper, Luiz Felipe Gama.

Uma de suas características que mais me admira e que é plenamente digna de nota é a sua capacidade de compor. Impressiona saber que quando lança um disco, certamente já tem pelo menos mais dois outros projetos em desenvolvimento, os quais podem chegar ao público a qualquer momento, seja um novo álbum com canções aparceiradas, seja uma coletânea de músicas instrumentais, seja a idealização e realização de um espetáculo. É incansável no compor, no arranjar, no lançar músicas ao universo e apresentá-las ao grande público.

A carreira de Luciano Franco

Multi-instrumentista, Luciano Franco compõe músicas instrumentais e desenvolve canções com diversos letristas, principalmente do Ceará, mas não somente, como atesta sua parceria no álbum "Casa das Flores" (2024), com o mineiro Paulinho Pedra Azul.

Em dezembro de 2025, esse filho de Cascavel fez chegar ao público amante de sua música o álbum "Unir Versos", o segundo em parceria com o poeta de bem tecidos e surpreendentes versos, também advogado e professor Luís Lima Verde, com quem lançou, em 2022, "Valsa do Tempo". No álbum de 2022 e nesse de 2025, 13 canções da dupla de compositores podem ser apreciadas.

"Unir Versos" nos apresenta as canções "Euforia", "Samba proletário", "Avental" e "Chorinho da saudade" na voz imponente de Edinho Vilas Boas, além de "Deu liga" (Marise Wadsworth), "Segredos de mar" (Roberta Fiuza), "Dor de amor" (Humberto Pinho), "Luzia" (Gilmar Nunes), "Naturalmente bela" (Sérgio Forte), "Lua dos casais" (Thereza Rachel), "Coração menino" (Juruviara), "Martírio" (Ciribáh Soares), "Onde andará Maria" (Arnaldho de Sá). Que plantel de intérpretes! Um ou outro cantando samba, choro, xote, bolero, baião.

Os músicos que se associaram ao "Unir Versos" são também de excelência - Luciano sempre prima pela extraordinária produção musical. Nessa equipe que qualifica com ele a sonoridade das canções estão artistas do quilate de: Adelson Viana, Tito Freitas, Robson Gomes, Adriano Oliveira (piano); David Simplício (violão); Paulinho Santos (bateria e percussão); Valdécio Saraiva e Rossano Cavalcante (percussão); Zé do Norte e Adelson Viana (acordeom); Barney Oliver (trombone); Jorge Doudement (sax) e Alex Moreira (flugel). Extraordinários músicos de excelência, além do próprio Luciano, que toca também violão, em algumas faixas um GTR, e seu conhecido baixo.

Em janeiro de 2026, exatamente na data de seu aniversário, Luciano presenteou amantes da música com o novo álbum de instrumentais: "Esplendor". Novamente 13 melodias, nos estilos samba, choro, valsa, balada, nas quais toca seu violão de seis cordas, nylon, além do baixo em quase todas, à exceção de "De repente", que contou com a maestria de Marcelo Randmark.

Como já dito, Luciano está sempre na companhia de grandes músicos e em "Esplendor", além de Randmark, contou com a qualidade musical de Jorge Doudement (sax), Alex Moreira (Flugel), Márcio Resende (flauta), Edson Távora, Adriano Oliveira, Tito Freitas e Adelson Viana (piano), além dos bateristas Júnior Oliveira, Paulinho Santos, André Benedecti e Rafael Teixeira.

Luciano Franco, franca e imponentemente festeja 75 primaveras e nos presenteia com sua obra musical. Para conferir, toda ela está acessível e disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify e outras plataformas digitais.

*Chico Araujo é cearense, licenciado em Letras, professor de Língua Portuguesa e de Literatura brasileira. Leia mais textos em mais.opovo.com.br/colunistas/chico-araujo





Show de Luciano Franco

Quando: quinta-feira, 12, às 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)