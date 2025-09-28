Após AVC, quadro de Mauro Filho é estável e sem sequelas, aponta boletim

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) sofreu um AVC nesta sexta-feira, 26

O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última sexta-feira, apresentou quadro clínico estável e sem sequelas aparentes, conforme comunicado da equipe do parlamentar divulgado na manhã do sábado, 27.

Em publicação nas redes sociais, foi informado que o deputado seguia internado e em observação. "Conforme boletim médico, o parlamentar apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes. A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do deputado", conclui.

Carlos Mauro Benevides Filho é deputado federal do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O cearense, de 66 anos, também é professor e tem mestrado em Economia. Mauro também atua como vice-líder do governo do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados.

No governo de Cid Gomes (PSB) no Ceará, foi secretário da Fazenda. Ele também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro Gomes (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de governo na gestão estadual de Ciro.

Na recente votação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, barrada pelo Senado após mobilizações populares, o deputado disse que votou contra em suas redes sociais.

Entretanto, foi desmentido pela ferramenta de verificação de informações, notas de comunidade, que confirmou o voto a favor da proposta de proteção ao Congresso Nacional em processos jurídicos. O portal da Câmara dos Deputados também confirma a informação.

No dia seguinte à postagem em que se dizia a favor, se justificou. Compartilhou um link que aparecia o seu voto negativo, mas era sobre a proteção para presidentes de partidos e votação secreta.

