Entrega de medicamentos em Fortaleza é realizada neste sábado e se repetirá em 1º de novembro

Foto: FERNANDA BARROS Policlínicas de Fortaleza distribuem remédios durante a manhã de sábado

Com o objetivo de dar celeridade e facilitar o acesso dos cidadãos aos seus remédios, a Prefeitura de Fortaleza promoveu na manhã deste sábado, 25, de 7 às 12 horas, a entrega de medicamentos especializados e também os voltados ao tratamento de HIV/Aids.

A ação ocorreu nas quatro policlínicas geridas pelo Município, nos bairros Passaré, Jangurussu, Jóquei Clube e Bonsucesso. Na ocasião, os usuários tinham que se dirigir às farmácias onde possuem cadastro, com os documentos de identificação e a receita médica vigente para a retirada do remédio.



"A ação que estamos fazendo neste sábado é justamente para estarmos dando celeridade à distribuição destes medicamentos. As medicações que entregamos aqui são medicações específicas, diferente das que entregamos nos postos de saúde, que são medicação de atenção primária. Essas estão abastecidas e distribuindo normalmente", afirma Aline Gouveia, secretária adjunta da saúde.

As Policlínicas abriram neste fim de semana somente para a entrega de medicamentos, sendo esses de alto custo ou especializadas. Com isso, a movimentação, que teve início às 7 horas, começou agitada e foi se tranquilizando conforme o tempo passava, com cerca de três minutos de espera.



Para o público retirar o fármaco, era necessário uma entrega de documentos, conforme as exigências do Ministério da Saúde. "A medicação que vem para cá (policlínicas) ela vem específica para aquela pessoa, porque existe um instrumento chamado Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC), e essa autorização ela vem específica para aquela pessoa", explicou Aline sobre os remédios fornecidos na ação deste sábado, 25.

A aquisição desses medicamentos é feita pelos governos estadual e federal, enquanto a distribuição é realizada pelo Município. “Recebemos a medicação do Ministério e do Estado e estamos abrindo no sábado para dar mais celeridade à entrega desses medicamentos”, continua a secretária de saúde do Estado.



“Paralelo a isso, nós vamos informatizar a entrega dessa documentação para que a pessoa se dirija a policlínica apenas no dia do recebimento”, completa ela.

Tranquila movimentação para retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Tranquila movimentação para retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Aline Gouveia, secretária adjunta da Saúde de Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado. Inclusive destinados a tratamento de HIV/aids Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado. Inclusive destinados a tratamento de HIV/aids Crédito: FERNANDA BARROS Retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Tranquila movimentação para retirada dos medicamentos em policlínicas de Fortaleza na manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS

Usuários avaliam a ação na policlínica no bairro Passaré



Na policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no bairro Passaré, encontramos Eugênia, de 42 anos, que estava acompanhada da filha Ana Isadora para o recebimento do medicamento da pequena, o risperidona, antipsicótico atípico usado para tratar diversos transtornos psiquiátricos. Eugênia conta que conseguiu o remédio e foi para o local receber.

"Dificilmente tem as medicações, e é raro ter. Quando tem, só entrega um medicamento, às vezes faltam dois, três. Aí sempre tem lotação e é raro ser vago aqui. Nós estamos com essa dificuldade para receber risperidona para os autistas (TEA)", desabafa ela.

Policlínicas de Fortaleza distribuem remédios durante a manhã de sábado Crédito: FERNANDA BARROS Eugênia, de 42 anos, que foi buscar o medicamento da filha Crédito: FERNANDA BARROS Eugênia foi buscar o medicamento da filha Crédito: FERNANDA BARROS Eugênia foi buscar o medicamento da filha Crédito: FERNANDA BARROS

Além da falta dos medicamentos para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e a lotação durante a semana nas policlínicas, conforme relato de Eugênia, outro fator avaliado pelos usuários presente na ação era também a distância.

"Um dos desafios que eu mais encontro para vir pegar medicamento aqui, além da distância, é que eu trabalho de segunda a sexta-feira, e o funcionamento daqui também é de segunda a sexta-feira, pode dizer em horário comercial. Então nem sempre eu consigo vir pegar, porque não tem funcionamento no fim de semana e como eu trabalho muito longe daqui, eu não consigo vir pegar", pontuou Alessandro Oliveira, de 26 anos e morador do bairro Benfica.

Alessandro, que estava acompanhado do namorado Marcio Rosário, de 41 anos, destaca a importância da ação ser realizada no fim de semana, pois acaba facilitando o acesso para quem trabalha durante a semana. "Abrir agora no sábado salvou muita gente, inclusive para mim, que não consigo estar aqui durante a semana", finaliza ele.

Marcio Rosário e Alessandro Oliveira foram retirar medicamentos Crédito: FERNANDA BARROS

Esse cenário também se repete na realidade de Luciana Ribeiro, de 42 anos, que chegou a ir à Policlínica do bairro Passaré na sexta-feira, mas foi surpreendida com a lotação, precisando adiar o recebimento de medicamentos. Ela, que é mãe, ficou muito contente de ter a chance de ir no sábado.

"Eu fiquei aqui acho que uns 15 a 20 minutos. Eu achei muito bom, pois está vago e eu tenho uma criança pequena. Então ficou muito bom para mim, eu achei ótimo", comentou ela.

Ação de entrega de medicamentos será realizada novamente em 1º de novembro

Após finalizada a ação, a secretária adjunta da Saúde, Aline Gouveia, explicou que será realizada avaliação para a realização de mais entregas de medicamentos em geral nos fins de semana. Em primeira mão, afirmou que no sábado, 1º de novembro, a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no Passaré, irá promover mais uma ação de fornecimento de remédios.

Só em setembro deste ano, as quatro policlínicas municipais realizaram a entrega de mais de 320 mil medicamentos, beneficiando aproximadamente 22 mil usuários.