Pela 1ª vez, média de pesquisas aponta para 2º turno entre André e Evandro

De acordo com Agregador de Pesquisas O POVO, duelo entre os candidatos do PL e PT se consolida em Fortaleza. André Fernandes e Evandro Leitão ultrapassaram Capitão Wagner (União) na média das últimas pesquisas e se distanciam de José Sarto (PDT)

O cenário de polarização política nacional tem se consolidado na corrida para Prefeitura de Fortaleza em 2024. Respectivamente candidatos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) ultrapassaram Capitão Wagner (União) na média das últimas pesquisas eleitorais e assumiram a liderança da intenção de voto do fortalezense. Estagnado, José Sarto (PDT) se mantém na quarta posição.

As informações são do Agregador de Pesquisas O POVO, que aponta pela primeira vez para uma conjuntura mais consolidada de segundo turno entre o deputado federal bolsonarista e o deputado estadual petista. O crescimento de ambos os candidatos é considerável, principalmente ao comparar com o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto.

Ao considerar todas as pesquisas realizadas na Cidade, André Fernandes começou a disputa rumo ao Paço Municipal com uma média de 15% das intenções de voto. No último dia 25 de setembro, ele alcançou os 24,7%. Evandro Leitão, por sua vez, partiu de 10% até chegar aos 22,3%.



Média das pesquisas aponta 2º turno entre André e Evandro em Fortaleza

​

Até então líder das intenções de voto em quase todas as pesquisas, Capitão Wagner vê agora sua candidatura apresentar sinais de queda. Tendo começado a busca pelo voto com uma média de 32% da preferência dos eleitores de Fortaleza, o candidato alcançou em 25 de setembro seu menor resultado.

Com 20% das intenções de voto na média das pesquisas, Wagner foi ultrapassado por André e Evandro, passando para a terceira posição no Agregador de Pesquisas O POVO. Sua queda é de 12 pontos percentuais desde o início da campanha.



Wagner segue tendência de queda desde o início da campanha

​

Já o atual prefeito José Sarto se mantém com uma campanha estável. Na quarta colocação no Agregador de Pesquisas O POVO, o candidato do PDT começou a disputa eleitoral com uma média de 17,8%. Ele chegou a aparecer com 22,2% em agosto, mas atualmente retornou para 18,2%.



Sarto mantém uma média de 18% e candidatura apresenta estagnação



​

Abaixo, confira a média móvel dos principais candidatos à Prefeitura de Fortaleza desde o início da campanha eleitoral.

Média dos principais candidatos à Prefeitura de Fortaleza

​

Confira todas as pesquisas realizadas em Fortaleza

Para chegar aos dados divulgados acima, Agregador de Pesquisas do O POVO considerou as 27 pesquisas realizadas entre 31 de maio e 25 de setembro de 2024. Mais abaixo, confira todas elas de maneira individual. No gráfico abaixo, use o filtro de lista para ver o comportamento dos candidatos em cada consulta ao eleitorado fortalezense.

Todas as pesquisas divulgadas em Fortaleza

​

Já no gráfico abaixo, veja todos as pesquisas realizadas em Fortaleza ao longo do tempo (quanto mais à direita, mais atual a pesquisa é). Abaixo, observe que cada circulo está colorido com a cor do candidato, informando como este apareceu em cada pesquisa realizada.

As pesquisas em Fortaleza desde o início da corrida eleitoral

​

Para entender os dados acima sobre as Eleições 2024 em Fortaleza

O Agregador de Pesquisas O POVO leva em consideração todas as consultas eleitorais realizadas desde 31 de maio de 2024. A ferramenta monitora e analisa as tendências registradas nas principais cidades brasileiras. Em Fortaleza, 27 pesquisas já foram realizadas até 25 de setembro.

Ao reunir todas elas, o Agregador de Pesquisas O POVO busca proporcionar uma visão contínua das tendências eleitorais. Para isso, é aplicada uma média móvel ponderada que permite que as variações diárias e de diferentes institutos sejam niveladas, oferecendo uma tendência mais fiel ao longo do tempo.

A média móvel ponderada é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, assegurando que as flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

Inicialmente a média móvel é calculada com uma distância de dez dias, para suavizar as variações diárias nas intenções de voto e o volume de pesquisas publicadas. À medida em que a eleição se aproxima, o distância da média móvel é reduzida para cinco dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

Para evitar incorrer em distorções ou vieses, a equipe especializada em cobertura política e eleitoral do O POVO classificou os institutos realizadores de pesquisas, atribuindo pesos diferentes para cada um, considerando seu grau de credibilidade e acerto em eleições anteriores.

