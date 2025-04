Para abrir as comemorações dos 299 anos de Fortaleza (CE), oito cronistas do O POVO+ narram, com estilos e visões próprias, um retrato afetivo e plural da Capital

Fortaleza chega aos 299 anos carregando, além do tempo, visões e sentimentos. É uma Cidade escrita com o calor do sol, o silêncio do mar, memórias de quem a habita e a saudade de quem a deixa. Quase três séculos depois, segue marcada pelas suas contradições e encantos. Na verdade, Fortaleza não se explica — se vive, se sente, se escreve.

Fortaleza: crônicas de uma paixão anunciada nasce da vontade e curiosidade de saber quem está nela e de quem já se foi. Por isso, o especial reúne oito cronistas do O POVO+ que trazem, com estilos e visões próprias, um retrato afetivo e plural da Capital.

Ao longo deste projeto, o leitor será convidado a caminhar por ruas e histórias que já conhece, mas também descobrir novos rumos. Estas crônicas representam o que é amar, viver e passar por uma Cidade que resiste e, além de tudo, se reinventa. Aproveite!



Crônicas de uma paixão anunciada

Clique nas imagens para ler as crônicas